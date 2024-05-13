السفير حسام زكي يشيد بالمساعدات الإنسانية إلى غزة من الدول العربية

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة في البحرين، اعتمد في اجتماعه التحضيري يوم أمس الأحد عددًا من الاستراتيجيات المهمة، التي تهدف إلى دعم التعاون العربي.

وأضاف السفير حسام زكي في تصريح اليوم الإثنين، أنه تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات، مثل الاستراتيجية العربية للأمن المائي واستراتيجية الشباب والسلام والأمن، بالإضافة إلى استراتيجية التدريب والتعليم التقني والمهني.

وأشار السفير حسام إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من المواضيع المهمة، بما في ذلك خطة الاستجابة الطارئة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية للمساهمة في تمويل الخطة.

وأوضح السفير حسام أن المجلس رحب بتفعيل أعمال مجلس وزراء الأمن السيبراني، وناقش التقدم في منطقة التجارة الحرة العربية ودعا الدول الأعضاء لدعم انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية.

وأشاد السفير حسام زكي بالمساعدات الإنسانية القادمة إلى غزة من الدول العربية، وأدان إعاقة إسرائيل لوصول هذه المساعدات، مُشيرًا إلى أن المجلس شهد نقاشات مثمرة تعزز التعاون العربي وخدمة مصالح الشعوب العربية.