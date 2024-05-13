وكيل تعليم بنى سويف يتابع سير امتحانات صفوف النقل للعام

تابع هاني عنتر وكيل تعليم بني سويف صباح اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024

حيث أدى ما يزيد عن 21 ألف طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي ( نظامي وخدمات ومنازل ) الامتحان في مادتي الكيمياء والتربية الوطنية خلال 92 مدرسة ثانوي في مدن وقرى المحافظة كما أدى ما يزيد عن 165 ألف تلميذا وتلميذة بالصفين الرابع والخامس الامتحان في العلوم و ict للصف الرابع و الرياضيات والمهارات المهنية للصف الخامس فيما أدى طلاب الصفين الأول و الثاني الاعدادي والبالغ عددهم 143 ألف طالبا وطالبة الامتحان في مادتي الجبر والكمبيوتر للصف الأول الاعدادي والعلوم والتربية الدينية للصف الثاني

كما واصل ما يزيد عن 53 ألف طالبا وطالبة بالتعليم الفني امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمختلف أنواعه ( صناعي ، تجاري ، زراعي ) خلال 53 مدرسة على مستوى المحافظة

جاء ذلك خلال تفقده عددا من اللجان التابعة لإدارة ببا

التعليمية

حيث استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد لجان مدرسة

فاطمة الزهراء الثانوية بنات

واطمأن وكيل الوزارة على دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت والتي تشمل على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% وكذلك أداء الطلاب الأسئلة المقالية بنسبة 15%

ثم اطمأن على أداء طلاب صفوف النقل للمرحلة الاعدادية بتفقد لجان مدرسة السلطاني الاعدادية المشتركة كما تفقد لجان مدرسة فابريقة ببا الابتدائية

واختتمت الجولة بتفقد مدرسة ببا الصناعية العسكرية بنين

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام الطلاب داخل اللجان كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة وعدم وجود أي مشكلات

موجهاً بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات ، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتقديم الدعم الفني وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية

مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات

والتأكيد على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب

مشدداً على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب

IMG-20240513-WA0037

IMG-20240513-WA0036

IMG-20240513-WA0035

IMG-20240513-WA0034