قطر تبحث مع ماليزيا ولبنان سبل دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء ماليزيا الدكتور أنور إبراهيم، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما في الدوحة، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قَنَا) - آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع دون عوائق.

في سياق متصل، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، خلال زيارته لقطر، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم دولة قطر للجيش ومؤسسات الدولة في لبنان، ووقوفها باستمرار إلى جانب شعبه الشقيق.