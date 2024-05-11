قطر توافق على تزويد الكويت بالكهرباء في الصيف

تلقت الكويت موافقة من قطر بتزويدها بـ200 ميغا واط خلال شهر يونيو المقبل، حيث نقلت صحيفة "الراي" المحلية عن مصادر قولها إن إجمالي ما ستستورده وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت من شبكة الربط الخليجي تصل إلى 500 ميغاواط، بعد موافقة مماثلة من سلطنة عُمان على 300 ميغاواط، لافتة إلى أن الموافقة القطرية ستكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو وأغسطس، وفقاً لظروف الشبكتين القطرية والكويتية.

وأكدت أن نجاح الوزارة في تأمين 500 ميغاواط من شبكة الربط الخليجي من سلطنة عُمان وقطر، من شأنه أن يساعد الوزارة في تجاوز تحديات الصيف، متوقعة أن تقوم هيئة الربط الخليجي بتوقيع اتفاقيات الشراء من عمان وقطر في الأيام المقبلة، وفقاً لما اتفق عليه بين الأطراف المعنية.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إنجاز 75 في المئة من مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت، وقال إنه من المتوقع إتمام المشروع في ديسمبر المقبل، ويهدف المشروع إلى التغطية المتبادلة في حالات الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضح الصندوق أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع توسعة الربط الخليجي عبر مشروع إنشاء محطة الوفرة، التي ستربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة الكويت، عن طريق أربع دوائر جهد (400 كيلوفولت) بتكلفة تبلغ نحو 270 مليون دولار.

ويعتبر الربط الكهربائي الخليجي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها مجلس التعاون بهدف دعم الطاقة بشكل مستدام في الدول الخليجية وتقليل تكلفة إنتاجها، حيث تم تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون عام 2001 للقيام بإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته.