برلمانية الوفد توصي بضرورة المرونة لتحصيل الضرائب

أكد النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بأنه من المعلوم وفقا للدستور أن أي نظام ضريبي له 3 أهداف أولها تنمية موارد الدولة دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد الهضيبي في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لنظر لمناقشة موضوع طلب المناقشة العامة لدراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"... علي ضرورة أحكام لتحصيل الضريبة، وطالب الهضيبي بتوصيتين في ملف التحصيل الضريبي أولها ضرورة المرونة لتحصيل الضرائب، ضرورة تحصيل الضريبة من المنبع.

وتابع الهضيبي ضرورة الحد من المنازعات الضريبه ولكن حدث العكس فالمنازعات الضريبية ملأت السماوات والأرض من كثرتها وذلك نتيجة الخلاف بين الممول والضرائب، ولابد من العمل علي تحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب حتي نقلل النزاعات القضائية.