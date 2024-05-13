بني سويف تستقبل فوج سياحي على متن باخرة نيلية

استقبلت محافظة بني سويف ،الباخرة السياحية " داركوم ( فندق عائم) خلال رحلتها بين أسوان و القاهرة ، وعلى متنه فوج قوامه 39 سائحاُ إنجليزياً ،وكان في استقبال الفوج رانيا عزت مدير عام السياحة ،هبة السيد وكيل الإدارة محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة

وتنفيذا لتكليفات المحافظ" د.محمد هاني غنيم" قامت الإدارة العامة للسياحة بإعداد وتنفيذ برنامج سياحي، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر وروعة النيل ، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

حيث أعرب الفوج الإنجليزي عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان

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