250 ألف نسمة الكثافة السكانية المُتوقعة لمدينة الأمل شمال قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا، اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ اعمال البنية التحتية بمدينة الأمل، الواقعة شمال مدينة قنا، ونبه المحافظ، على ضرورة الانتهاء من أعمال البنية التحتية في اسرع وقت ممكن.

وتقع مدينة الأمل على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية.

ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية (تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء).

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال تمهيد الطرق الداخلية، و تنفيذ شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مناقشة المسارات المحددة لتنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي، وشبكات المرافق لمجمع الأمل السكني.

من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أي أضرار في طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة .

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ،والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

و سامح بدراوي مدير عام مديرية الاسكان والمرافق ،، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل واحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام.

والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

ومسئولي شركة الغاز والاتصالات والكهرباء وهيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق ، ومهندسي الهيئة العربية للتصنيع، الجهة المشرفة على تنفيذ أعمال تمهيد الطرق وعدد من القيادات التنفيذية.

سحب أراضي غير المسددين

وفي وقت سابق شدد المحافظ، علي مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي سرعة سحب قطع الاراضى التى لم يقم اصحابها بسداد المستحقات المتبقية عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفى نهاية مارس الماضي، سلم المحافظ، عقود مدينة الأمل بنحع حمادى، شمال قنا، بقصر ثقافة قنا للمواطنين الذين قاموا بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم.