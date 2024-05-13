وكيل تعليم الغربية يتفقد جولة سير امتحانات النقل بمدارس زفتى

قام اليوم الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الثاني بإدارة زفتى التعليمية، حيث تفقد مدارس، نهطاى للتعليم الأساسي، أحمد نبيل محمد لطفي عمارة بنهطاي، الشهيد طلبه السايح للتعليم الأساسي، نهطاي التجارية، وخلال الجولة التي قام بها وكيل الوزارة تم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، كما تأكد أنها مطابقة لتعليمات الوزارة، وتم الاطمئنان إلى سير العملية الامتحانية بشكل جيد، وتم التأكد من عدم وجود أي شكاوى أو معوقات لسير الامتحان، وانتظمت العملية الامتحانية داخل جميع اللجان.

وقد وجه وكيل الوزارة خلال الجولة بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات، مع تحقيق الانضباط والحزم والنظام، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير الإضاءة الجيدة والتهوية اللازمة، والمحافظة على التباعد بين الطلاب داخل كل اللجان، مؤكداً على الالتزام بالضوابط الامتحانية المنظمة لسير الامتحان، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المدارس، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

وخلال جولة المتابعة بجميع المدارس، شدد وكيل الوزارة على حظر دخول الهواتف المحمولة حتى ولو مغلقة، والتأكد من عدم وجود أي وسائل تساعد على الغش، تحقيقا للانضباط والمساواة بين جميع الطلاب، مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من عمليات التقدير بصفة يومية عقب انتهاء الامتحان من كل مادة، واستمرار عمليات الرصد الورقي والالكتروني أولا بأول، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد، أو استخدام المزيل، وتأمين لجان النظام والمراقبة بالمدارس، وعدم السماح بدخول أي شخص بخلاف الأعضاء، والالتزام بضوابط الامتحانات، والأمن والسلامة.

الجدير بالذكر أن الصفوف الأول والثاني الإعدادي، يؤديان مادة العلوم، فيما يؤدي الصف الأول والثاني الإعدادي المهني، الامتحان في مادة الرياضيات والتكنولوجيا، ويؤدي الصف الأول والثاني والثالث والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، والصفين الأول والثاني الزراعي، اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.