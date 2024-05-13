الذهب يتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 13-5-2024، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرا للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0448 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2354.77 دولار للأونصة. وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين.

كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2361 دولارا.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء. وبعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الأميركية لشهر أبريل وكذلك تقرير وظائف الأسبوع الماضي زادت التوقعات بتبني المركزي الأميركي لتخفيضات للفائدة هذا العام.

وتوقع متعاملون أن يبدأ المركزي الأميركي في دورة تيسير نقدي في سبتمبر. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.03 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 992.89 دولار واستقر البلاديوم عند 978.03 دولار.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3577 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3130 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2683 جنيهًا.

الجنيه الذهب 25040 جنيهًا.

تطورات الذهب

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمصر بنسبة 1.5% ليسجل ارتفاعًا بمقدار 45 جنيهًا حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3135 جنيهًا للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3090 جنيهًا للجرام.

استطاع الذهب المحلي أن يجد الزخم الكافي للارتفاع والخروج من منطقة التداولات المحدودة التي سيطرت عليه خلال الفترة الأخيرة، وذلك من جراء ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي دعم السعر لاختراق المستوى 3100 جنيه للجرام.

في الوقت نفسه نجد أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يشهد تراجعًا تدريجيًا ويتداول حالياً عند متوسط سعر 47.40 جنيه لكل دولار، فيما يعد أقل مستوى منذ بداية شهر أبريل وكان قد افتتح الأسبوع الماضي عند متوسط 48 جنيهًا لكل دولار، وهو الأمر الذي يحد من مكاسب أسعار الذهب.