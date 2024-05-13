بث مباشر .. افتتاح المرحلة الأولي من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر بحضور السيسي

تقدم بوابة الوفد لكم بث مباشر فعاليات افتتاح المرحلة الأولي من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انطلق الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ أيمن عقل.

الجدير بالذكر أن مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

كما يعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.