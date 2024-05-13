قنــا تدرس إقامة مصنع سماد كيماوي

ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، الطلب المقدم من أحد المستثمرين لانشاء مصنع سمادي كيمياوى بقنا على مساحة 30 الف متر مربع ، موكدا على ان مصر الحديثة 2030 تولي اهتماما كبيرا بملف الصناعة والاستثمار.

وعقد المحافظ، بديوان عام المحافظة، إجتماعًا مع بعض المستثمرين وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المتعلق بالتوسع فى الانشطة الحالية لديهم بالإضافة الى انشاء مصانع جديدة بالمناطق الصناعية بقنا.

في إطار اجتماعه الدوري مع المستثمرين لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة منهم والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأبرز المحافظ، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين ؛ لإقامة مشروعات حقيقية تُسهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

وقال المحافظ، إن ملف الإستثمار، يُعد أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة بما له من دور مهم في دعم الدخل القومي واستيعاب العديد من الأيدي العاملة.

ونوه أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري .

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وفوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، و محمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا.

وأحمد أبو المجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة.

تسهيلات للمستثمرين

وفي وقت سابق، وافق المحافظ، علي تقسيط مقايسات الغاز الطبيعى بواقع 4 اقساط لمدة عام بدون فوائد.

وبيّن المحافظ، بانه تم تأهيل عدد 1500 منشأة صناعية داخل وخارج المنطق الصناعية بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وادارة الاستثمار بديوان عام المحافظة.

وبالإضافة الى الحصول على رخص تشغيل من عام 2018 حتى نهاية شهر مارس 2024 بالمجمع، لافتًا الى انه تم الانتهاء من 420 وحدة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الصناعى بنجع حمادى.