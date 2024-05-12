المشدد 10 سنوات لتاجري مخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية بالسجن المشدد 10 سنوات لتاجرى مخدرات بتهمة ترويج الحشيش بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية الى محكمة الجنايات ان المتهمين وهما " حماده ر ع " 20 سنة و " إبراهيم ج س " 28 سنة عاطلان أنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وكذا سلاح أبيض " مطواة " كما عثر بحوزتهما على كمية من الطلقات النارية التي تستخدم على أسلحة نارية

في وقت سابق تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمديرية الامن يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة .

فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين بحوزة الأول 10 قطع لمخدر الحشيش وسلاح أبيض " مطواة " ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على ٤٠ قطعة حشيش المخدر، وطلقتان ومبلغ مالي وهاتف محمول .

مواجهتهما اعترفا بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والطلقات والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارتهما والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالي حصيلة البيع وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة امرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها السابق .