تموين سوهاج يحرر 2919 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتوجيهات المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة والمهندس عفت رفعت أغابيوس وكيل المديريةلشئون الرقابة والتجارة بشأن إحكام الرقابة والسيطرة على كافة الأنشطة التموينية بالمحافظة وبالتنسيق التام مع الأجهزة الرقابية المختلفة في إطار منظومة العمل الرقابى المتكامل لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين شنت المديرية حملات موسعة ووضع خطة مرور ومراقبة على مدار الساعة بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات الفرعية للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية واستقرار الحالة التموينية بنطاق المحافظة .

ونتيجة لذلك الجهد المبذول تم تحرير ما يلي : - أولا في مجال الرقابة على المخابز والأسواق تم تحرير عدد 2919 مخالفة منها عدد 2402 مخالفة في مجال المخابز وعدد 50 جنحة فى مجال الأسواق وعدد 16 مخالفة فى مجال المواد البترولية .

وتنوعت المحاضر المخابز في نقص وزن بإجمالى عدد (٥٢٠) وعدم انتظام سجلات بإجمالى عدد (٢٠٤) وعدم إعلان عن مواعيد تشغيل بإجمالي عدد (٤٦٢) وعدم إعطاء بون صرف بإجمالى عدد (٣٠٦) وتوقف بإجمالى عدد (١٢٧) وعدم نظافة مخابز بإجمالى عدد (٢٦٣) ومواصفات بإجمالى عدد (٤٢٠) وميزان بإجمالى عدد ( ١٨ ) وغلق وبجمالى عدد (٣٤) وتصرف فإجمالى عدد ( ٨١) .





ومحاضر الأسواق في عدم إعلان عن أسعار بإجمالى عدد (٣٦٤) ومجهولة المصدر بإجمالى عدد (٢١) وعدم حمل شهادة صحية بإجمالى عدد (٤٤) وانتهاء صلاحية بإجمالى عدده(١٧) إلى جانب تحرير (١٦) مخالفة وجنحة متنوعة .





ومن جانبه قال المهندس محمد إبراهيم أن أهم المضبوطات هي محضر تجميع بنزين عدد ٥٨٠ لتر بنزين ٨٠ و٩٩٠ كرتونة كبدة مجمدة وزن ١٤٨٥٠ ك منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الأدمي و٥ محاضر سلع مجهولة المصدر داخل محلات الملوحة وعدد ٥٨ ك ملوحة وعدد ٣٧٠ علبة العاب نارية وعدد ٢ جنح وحيازة وعرض سلع بدون فواتير وعدد ٢٧٠٠ كيلو سكر وعدد ١٠ طن أعلاف دواجن ومحضر تجميع دقيق مخابز وعدد ٦٥٠ ك دقيق وعدد ١٠٠ك سكر سائب ومحضر لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى بكمية قدرها ٢٠ ك كبدة و٥٠ ك فراخ بانيه ومحضر تجميع دقيق مخابز ٣٠٠ كجم وعدد (٢) محضر إنتهاء صلاحية وسلع غذائيّة بكمية قدرها ٤٥ كجم أسماك مملحة ومحضر استيلاء على اسطونات منزلية سعة ١٢٫٥ كجم لمستودع بوتاجاز وعدد (٣) محاضر حيازة وعرض مواد بترولية خارج المحطات المرخص لها بإجمالى(١٥٠) لتر بنزين ٨٠ ومحضر تجميع سجائر صيني كمية قدرها ٦٠ علبة وعدد ( ٢) محضر لحوم وفراخ غير صالحة للإستهلاك الآدمىيبكمية قدرها ٢٤٠ ك وحيازة سلع بدون فواتير بإجمالى (٣) طن ردة خشنة ومحضر مجهول المصدر ١٥٠ ك دقيق سياحي و٤ محاضر تجميع بنزين كمية قدرها (٧٠٠) لتر بنزين ٨٠ .





وأضاف وكيل الوزارة أن من المضبوطات أيضا عدد (٣٠) عبوة عسل نحل مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمي وعدد (٩) علبة زبادي جهينة ٤٤٠ جرام فاسدة وعدد (٤) علبة رايب جهينة ٤٤٠ جرام ٥اسدة وعدد (٨٢) علبة زبادى جهينة ماكس فراولة وعدد (٤١) علبة زبادى دايت جهينة ٢٢٠ جرام وعدد (٢١) علبة زبادى جهينة ١٨٠ جرام غير صالحة للإستهلاك الآدمي وعدد (٢٨) كيس دقيق سوبر ١كجم وعدد (١٣) كيس لبن بخيرة ٥٠٠ جرام وعدد (٤٠) قاروصة العاب نارية كل قاروصة (١٠) علب + (٨٠٠٠) قطعة العاب نارية وعدد (١٢) علبة زجاجة كوكا كولا ٣٠٠ مل .





وأكد المهندس محمد إبراهيم على أنه تم ضبط 53.5 طن بنزين 96 وضبط 7.33 طن بنزين 92 تم تجميعها بغرض الإتجار بها فى السوق السوداء فى إحدى محطات تموين السيارات وإثبات تصرف صاحب المحطة في 17.71 طن سولار ببيعها فى السوق السوداء وضبط 200 لتر زيوت ولوازم سيارات أنواع مجهولة المصدر .





وتم أيضا ضبط 7 زجاجات كبيرة عصير فيتراك و9 برطمان ثوم بودر و8 برطمان بصل بودر و2 علية بسكوت شيكولاتة بكل علبة 60 قطعة .





وفي المحضر التاني تم ضبط 11 كيس مكرونة مكرونتو و6 علب قرفة بالزنجبيل بكل علبه 12ظرف وعلبة شاى أخضر 250 جرام و6 زجاجات فينيك زنة 500مل و9 علبة شامبو زنه 350 مل و3 علبة قاهر الدهون زنة 500 مل و10علب شامبو كلير زنة 180 مل و9 أكياس فانيش 70جرام .





وفي مجال البطاقات التى تم إصدارها خلال الشهر تم إصدار عدد فصل إجتماعي (1788) بطاقة وفاقد (887) بطاقة وتالف (1281) بطاقة بإجمالى اجمالى ( 3956) بطاقة .





وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تتوالى الجهود المبذولة من كافة الجهات لحصول المواطن على كافة احتياجاته وكونها صالحة للإستهلاك الآدمي وحصول كل مخالف للقانون لما يستحقه من جزاء .