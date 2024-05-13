موعد تدشين معرض زهور الربيع 2024

تفتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، أبوابها لاستقبال طلبات المشاركة في معرض زهور الربيع 2024، الذي يُقام في نسخته الـ91 خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري في المتحف الزراعي بالقاهرة.

يُعدّ هذا المعرض السنوي حدثًا ثقافيًا واقتصاديًا مهمًا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصةً المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

وتُقدم اللجنة المنظمة للمعرض كافة التسهيلات اللازمة للمشاركين من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال زهور الزينة والقطف وتنسيق الحدائق، وذلك لضمان خروج المعرض بأفضل صورة.

تشمل فعاليات المعرض:

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من مصر والوطن العربي في مجالات زهور الزينة والقطف والصبارات وتنسيق الحدائق.

عرض أحدث ابتكارات و منتجات زهور الزينة والنباتات من مختلف أنحاء العالم.

ورش عمل وندوات توعوية حول زراعة الزهور والنباتات والعناية بها.

فعاليات ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

للمشاركة في المعرض، يرجى التوجه إلى قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أو زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.