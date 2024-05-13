ربة منزل تسطر نهاية حياتها بالشنق داخل منزلها بجرجا

تخلصت ربة منزل في العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج من حياتها بالشنق عقب قيامها بتعليق رقبتها بإيشارب يتدلى من جنش حديد بسقف غرفة بمنزلهم لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بقيام ربة منزل بالتخلص من حياتها شنقا داخل منزلها بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "هاجر . ر . ا . ع" 30 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية تتدلى بإيشارب معلق بجنش حديدي بسقف غرفة بالمنزل.

وبمناظرة الجثة ظاهريًا تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

وبسؤال كل من والدها "رمضان . ا . ع . س" 58 سنة ووالدتها "مكاسب . ص . ع" 55 سنة ربة منزل يقيمان بذات الناحية أفادا بقيام نجلتهما المذكورة بالإقدام على الانتحار لسوء حالتها النفسية ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

جرى نفل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة كهربائي يبلغ من العمر 33 سنة يقيم بدائرة قسم أول سوهاج لقي مصرعه أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمقر عمله داخل مصنع خاص رفقة نجل مالك المصنع بدائرة مركز سوهاج .

وكان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "عصام الدين . م . ح . ر" 33 سنة كهربائي ويقيم دائرة قسم أول سوهاج مُصابًا بكدمات متفرقة بالوجه وأتربة كثيفه بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم وتوفى عقب وصوله.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال نجل خالته "كمال . م . ع" 39 سنة كهربائي يقيم دائرة المركز أفاد أنه أثناء قيام المذكور بالحفر والتنقيب عن الآثار بمحل عمله داخل هنجر بمصنع خاص رفقة نجل مالك المصنع "كرم . ع . ح . م" 20 سنة طالب يقيم دائرة المركز انهارت عليه الأتربة داخل الحفرة مما أدى إلى إصابته ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

جرى ضبط نجل مالك المصنع وبسؤاله أقر بمضمون ما تقدم وتم التحفظ على أدوات الحفر بهنجر المصنع .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .