خلافات الجيرة.. إصابة حداد مسلح وطالب في مشاجرة بساقلتة

شهد مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة حداد مسلح بجرح طعني نافذ بالبطن أسفل السرة وطالب بجرح قطعي بالساق اليسرى وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابتين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .



انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلًا من -طرف أول "رائد . و . ا . م" 24 سنة حداد مسلح مصابًا بجرح نافذ بالبطن أسفل السرة ونجل عمه "رحيم . ع . ا . م" 17 سنة طالب مصابًا بجرح قطعي بالساق اليسرى .



وطرف ثانٍ "إبراهيم . ج . م . ع" 17 سنة طالب الطرفان يقيمان بذات الناحية.



تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث ثلاث سيارات نتج عنه مصرع حاصل على بكالوريوس يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بمحافظة الجيزة وإصابة طالبين بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم وربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم وطفلها البالغ من العمر عام واحد باشتباه ما بعد الارتجاج وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين على الطريق الزراعي الغربي دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة "وسيم . ن . ع . ش" 26 سنة حاصل على بكالوريوس يقيم بمحافظة الجيزة سيارة ملاكي اصطدم وجها لوجه بالسيارة نصف نقل قيادة "السيد . م . ع . ع" 45 سنة سائق يقيم بمركز أخميم ما أدى لانحراف السيارتين والاصطدام بالسيارة ملاكي قيادة "حسام . ا . ج" 28 سنة سائق يقيم دائرة مركز البلينا.





نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الأولى وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وإصابة كلٍ من مستقلي السيارة الأولى "ل . م . س" 22 سنة طالب يقيم دائرة مركز جرجا بنزيف بالمخ وكسر بالعضد الأيسر و"يسي . ع . ع . ع" 19 سنة طالب يقيم القاهرة بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ ومستقلي السيارة الثالثة "نوال . ع . م" 31 سنة ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم ونجلها "حمدان . ع . ح . م" البالغ من العمر عام واحد يقيمان دائرة مركز البلينا بإشتباه ما بعد الإرتجاج.





وبسؤال قائدي السيارتين الثانية والثالثة والمصابين وخال المتوفى "لطفي . م . س . د" 45 سنة عامل يقيم دائرة مركز جرجا قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارات الثلاث ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .