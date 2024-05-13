آبل تجدد Siri للحاق بمنافسيها في Chatbot

قرر كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال البرمجيات في شركة آبل في أوائل العام الماضي أن سيري، المساعد الافتراضي للشركة، بحاجة إلى عملية زرع دماغ.

جاء هذا القرار بعد أن أمضى المديران التنفيذيان كريج فيديريجي وجون جياناندريا أسابيع في اختبار روبوت الدردشة الجديد الخاص بشركة OpenAI، ChatGPT. إن استخدام المنتج للذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه كتابة الشعر وإنشاء رموز حاسوبية والإجابة على الأسئلة المعقدة، جعل سيري تبدو قديمة، حسبما قال شخصان مطلعان على عمل الشركة، ولم يكن لديهما إذن بالتحدث علناً.

تم طرح Siri في عام 2011 باعتباره المساعد الافتراضي الأصلي في كل هاتف iPhone، وكان يقتصر على الطلبات الفردية لسنوات ولم يتمكن مطلقًا من متابعة المحادثة. كثيرا ما يساء فهم الأسئلة. من ناحية أخرى، عرف موقع ChatGPT أنه إذا سأل شخص ما عن الطقس في سان فرانسيسكو ثم قال: "ماذا عن نيويورك؟" أراد هذا المستخدم توقعات أخرى.

أدى إدراك أن التكنولوجيا الجديدة قد تجاوزت سيري إلى إطلاق عملية إعادة التنظيم الأكثر أهمية لعملاق التكنولوجيا منذ أكثر من عقد من الزمن. عاقدة العزم على اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي في صناعة التكنولوجيا. العرق، لقد صنعت شركة Apple الذكاء الاصطناعي التوليدي. مشروع عمود الخيمة - العلامة الداخلية الخاصة للشركة التي تستخدمها لتنظيم الموظفين حول مبادرات تتم مرة واحدة كل عقد.



ومن المتوقع أن تستعرض شركة آبل الذكاء الاصطناعي الخاص بها. تعمل الشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين في 10 يونيو عندما تطلق سيري محسّنًا أكثر تحادثًا وتنوعًا، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على عمل الشركة، والذين لم يكن لديهم إذن بالتحدث علنًا. ستتضمن التكنولوجيا الأساسية لـ Siri جيلًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي. النظام الذي سيسمح له بالدردشة بدلاً من الرد على الأسئلة واحدًا تلو الآخر.

يعد تحديث Siri في طليعة الجهود الأوسع لاحتضان الذكاء الاصطناعي التوليدي. عبر أعمال أبل. وتعمل الشركة أيضًا على زيادة الذاكرة في هواتف iPhone لهذا العام لدعم قدرات Siri الجديدة. وقد ناقش الترخيص التكميلي للذكاء الاصطناعي. نماذج تعمل على تشغيل روبوتات الدردشة من العديد من الشركات، بما في ذلك Google وCohere وOpenAI.

ورفضت متحدثة باسم آبل التعليق.

يشعر المسؤولون التنفيذيون في شركة Apple بالقلق من أن الذكاء الاصطناعي الجديد قد يكون موجودًا. تهدد التكنولوجيا هيمنة الشركة على سوق الهواتف الذكية العالمية، لأن لديها القدرة على أن تصبح نظام التشغيل الأساسي، مما يحل محل برنامج iOS الخاص بجهاز iPhone، حسبما قال شخصان مطلعان على تفكير قيادة شركة Apple، ولم يكن لديهما إذن بالتحدث علنًا. يمكن لهذه التكنولوجيا الجديدة أيضًا إنشاء نظام بيئي للذكاء الاصطناعي. التطبيقات، المعروفة باسم الوكلاء، يمكنها طلب خدمة Ubers أو تحديد مواعيد على التقويم، مما يقوض متجر تطبيقات Apple، الذي يدر مبيعات سنوية تبلغ حوالي 24 مليار دولار.

تخشى شركة Apple أيضًا أنه إذا فشلت في تطوير الذكاء الاصطناعي الخاص بها. النظام، يمكن أن يصبح iPhone "لبنة غبية" مقارنة بالتقنيات الأخرى. وفي حين أنه من غير الواضح عدد الأشخاص الذين يستخدمون سيري بانتظام، فإن هاتف آيفون يستحوذ حاليًا على 85% من أرباح الهواتف الذكية العالمية ويحقق مبيعات تزيد عن 200 مليار دولار.

وقد ساهم هذا الشعور بالإلحاح في قرار شركة أبل بإلغاء رهانها الكبير الآخر - وهو مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لتطوير سيارة ذاتية القيادة - وإعادة تعيين مئات المهندسين للعمل على الذكاء الاصطناعي.



وقال اثنان من هؤلاء الأشخاص إن شركة Apple استكشفت أيضًا إمكانية إنشاء خوادم مدعومة بمعالجات iPhone وMac. قد يساعد القيام بذلك شركة Apple على توفير المال وتحقيق الاتساق بين الأدوات المستخدمة للعمليات في السحابة وعلى أجهزتها.

بدلاً من التنافس مباشرة مع ChatGPT من خلال إطلاق برنامج chatbot يقوم بأشياء مثل كتابة الشعر، قال الأشخاص الثلاثة المطلعون على عمله، إن شركة Apple ركزت على جعل Siri أفضل في التعامل مع المهام التي تقوم بها بالفعل، بما في ذلك ضبط المؤقتات وإنشاء مواعيد التقويم وإضافة العناصر إلى قائمة البقالة. وسيكون أيضًا قادرًا على تلخيص الرسائل النصية.

تخطط شركة Apple لوصف Siri المحسّن بأنه أكثر خصوصية من منافسه A.I. الخدمات لأنها ستعالج الطلبات على أجهزة iPhone وليس عن بعد في مراكز البيانات. ستوفر الإستراتيجية أيضًا المال. تنفق شركة OpenAI حوالي 12 سنتًا مقابل حوالي 1000 كلمة ينشئها ChatGPT بسبب تكاليف الحوسبة السحابية.



لكن شركة آبل تواجه مخاطر من خلال الاعتماد على ذكاء اصطناعي أصغر. النظام الموجود على أجهزة iPhone بدلاً من النظام الأكبر المخزن في مركز البيانات. لقد وجدت الأبحاث أن الذكاء الاصطناعي الأصغر حجمًا. من الممكن أن تكون الأنظمة أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء، المعروفة باسم الهلوسة، أكثر من الأخطاء الأكبر.

قال توم جروبر، المؤسس المشارك لـ Siri والذي عمل في Apple حتى عام 2018: "كانت رؤية Siri هي الحصول على واجهة محادثة تفهم اللغة والسياق، لكنها مشكلة صعبة". "الآن بعد أن تغيرت التكنولوجيا، يجب أن تكون من الممكن القيام بعمل أفضل بكثير من ذلك. طالما أنه ليس جهدًا واحدًا يناسب الجميع للإجابة على أي شيء، فيجب أن يكونوا قادرين على تجنب المشاكل".

تتمتع شركة Apple بالعديد من المزايا في مجال الذكاء الاصطناعي. Race، بما في ذلك أكثر من ملياري جهاز مستخدم حول العالم حيث يمكنه توزيع الذكاء الاصطناعي. منتجات. كما أن لديها فريقًا رائدًا في مجال أشباه الموصلات يقوم بتصنيع شرائح متطورة قادرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي. مهام مثل التعرف على الوجه.

لكن على مدى العقد الماضي، كافحت شركة آبل لتطوير نظام ذكاء اصطناعي شامل. الاستراتيجية، ولم يحصل سيري على تحسينات كبيرة منذ تقديمه. أدت الصعوبات التي واجهها المساعد إلى إضعاف جاذبية مكبر الصوت الذكي HomePod الخاص بالشركة لأنه لم يتمكن من أداء مهام بسيطة باستمرار مثل تلبية طلب الأغنية.

قال جون بوركي، الذي عمل على سيري لمدة عامين قبل أن يؤسس شركة ذكاء اصطناعي منتجة، إن فريق سيري فشل في الحصول على هذا النوع من الاهتمام والموارد الذي ذهب إلى مجموعات أخرى داخل شركة أبل. منصة Brighten.ai. تعمل أقسام الشركة، مثل البرامج والأجهزة، بشكل مستقل عن بعضها البعض وتتشارك معلومات محدودة. لكن أ. يحتاج إلى أن يكون مترابطة من خلال المنتجات لتحقيق النجاح.

قال بوركي: “إنه ليس موجودًا في الحمض النووي لشركة أبل”. "إنها نقطة عمياء."

كافحت شركة Apple أيضًا لتوظيف واستبقاء رواد الذكاء الاصطناعي. الباحثين. على مر السنين، استحوذت على شركة A.I. شركات يقودها قادة في المجال، لكنهم غادروا جميعًا بعد بضع سنوات.

تختلف أسباب رحيلهم، ولكن أحد العوامل هو السرية التي تمارسها شركة أبل. تنشر الشركة عددًا أقل من الأوراق البحثية حول الذكاء الاصطناعي. تعمل بشكل أفضل من Google وMeta وMicrosoft، ولا تشارك في المؤتمرات بنفس الطريقة التي يفعل بها منافسوها.

«يقول علماء الأبحاث: ما هي خياراتي الأخرى؟ هل يمكنني العودة إلى المجال الأكاديمي؟ هل يمكنني الذهاب إلى معهد أبحاث، في مكان ما حيث يمكنني العمل أكثر قليلاً في العراء؟ الباحث الذي ترك شركة آبل في عام 2020 ليعود إلى جامعة كارنيجي ميلون.

في الأشهر الأخيرة، قامت شركة Apple بزيادة عدد الذكاء الاصطناعي. الأوراق التي نشرتها. لكن الذكاء الاصطناعي البارز. وقد شكك الباحثون في قيمة الأوراق البحثية، قائلين إنها تتعلق بخلق انطباع بعمل هادف أكثر من تقديم أمثلة لما قد تقدمه شركة أبل إلى السوق.

تسو جوي فو، المتدرب في شركة Apple والذكاء الاصطناعي. كتب طالب الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، واحدًا من أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي لشركة Apple. أوراق. لقد أمضى الصيف الماضي في تطوير نظام لتحرير الصور بأوامر مكتوبة بدلاً من أدوات Photoshop. وقال إن شركة آبل دعمت المشروع من خلال تزويده بوحدات معالجة الرسومات اللازمة لتدريب النظام، لكنه لم يكن لديه أي تفاعل مع الذكاء الاصطناعي. فريق العمل على منتجات أبل.

على الرغم من أنه قال إنه أجرى مقابلات لوظائف بدوام كامل في Adobe وNvidia، إلا أنه يخطط للعودة إلى Apple بعد تخرجه لأنه يعتقد أنه يستطيع إحداث فرق أكبر هناك.