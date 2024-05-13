القبض على محتال بالإسكندرية تخصص في النصب على راتبي السفر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط محتال تخصص في النصب علي الشباب راغبي السفر ، و قيامة باستخراج محررات رسمية مزورة . احيل المتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل_الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب" – عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – عدد 3 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لبنوك مختلفة يستخدمها المتهم فى تلقى المبالغ المالية المتحصل عليها من عملائه).. كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، وزوجته) لقيامهما بالإتفاق مع المذكور على تزوير محررات رسمية لهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.