إلغاء الطلبات المسبقة للعبة Ghost of Tsuima PC في 170 دولة

تفيد التقارير أن Steam وEpic وGreen Man Gaming تلغي وتعيد المبالغ المدفوعة للطلبات المسبقة لمنفذ Ghost of Tsuima للكمبيوتر الشخصي للمشترين الذين يعيشون في أكثر من 170 دولة دون الوصول إلى شبكة PlayStation Network، وفقًا لتقارير Eurogamer.

هذا على الرغم من حقيقة أنه يمكن القول إن الجزء الأكثر أهمية من اللعبة لا يزال قابلاً للعب دون ربط حساب PlayStation Network. تأتي هذه الأخبار بعد أن قام Valve بحذف اللعبة فجأة في تلك البلدان أمس.

تتطلب Ghost of Tsuima فقط ربط حساب PSN لوضع Legends متعدد اللاعبين، وهو مطلب معفى من حملة اللاعب الفردي، وقد بذل مطور اللعبة قصارى جهده ليقوله في منشور حديث. كان لكل من Steam وGreen Man Gaming وEpic Games Store إخلاء مسؤولية تشير إلى نفس الشيء. من الناحية النظرية، هذا يعني أنه إذا كنت لا تهتم بأوضاع اللعب الجماعي، فلا يزال بإمكانك اللعب - ولكن من الناحية العملية، تقوم المنصات الآن بإزالة اللعبة.

يرسل فريق Steam هذه الرسالة إلى اللاعبين الذين يتم استرداد أموالهم:



ستسترد أموالك مقابل لعبة اشتريتها مسبقًا Ghost of Tsuima يطلب ناشر هذه اللعبة الآن حسابًا ثانويًا لتشغيل أجزاء من هذه اللعبة - ولا يمكن إنشاء هذا الحساب من بلدك.

على الرغم من كونه محبطًا، إلا أن الوضع مع تسوشيما يبدو متقلبًا مقارنة بوضع Helldivers 2. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة Sony أنها ستضيف حساب PSN إلزاميًا مرتبطًا بـ Helldivers 2، والذي كان متاحًا بالفعل للشراء في غير PSN البلدان لمدة ثلاثة أشهر تقريبا. سرعان ما تم تقييد Steam حيث يمكن بيع اللعبة فقط في البلدان التي تتوفر فيها PSN. اللاعبون لم يكونوا سعداء.

بعد حملة قصف المراجعة التي أدت إلى خفض تصنيف Steam للعبة من "إيجابي للغاية" إلى "سلبي للغاية" في غضون أيام، تراجعت شركة Sony عن هذا التغيير. ولكن على الرغم من ذلك، لم تقم Steam بإزالة قيود البيع.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة Arrowhead إنه ليس لديه أي فكرة عن سبب قيام شركة Sony بمنع المزيد من البلدان من شراء Helldivers 2 واكتشفوا أنهم فعلوا ذلك من خلال المجتمع. يريد Arrowhead أن تكون اللعبة متاحة في جميع أنحاء العالم. عملية هزيمة سوني مستمرة!

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ثم بالأمس، تمت إضافة ثلاث دول أخرى – إستونيا ولاتفيا وليتوانيا – إلى قائمة Steam للدول المقيدة للبيع. قال الرئيس التنفيذي للعبة Arrowhead، Johan Pilestedt، على Discord إنه لم يتم إخباره بالمناطق المضافة حديثًا، ولم يعرف عنها إلا من خلال مجتمع Discord الخاص باللعبة.

وقال لاحقًا إن هذا يرجع إلى ملاحظة Valve لخطأ إداري، وأنه كان من المفترض أن تكون الدول هناك منذ البداية.

قال Pilestedt إنه يحاول إقناع كل من PlayStation و Valve بالتراجع عن قيود البيع. ويبدو أن هذا القرار قد اتخذته شركة Sony معقولًا، نظرًا للوضع مع Ghost of Tsuima على منصات متاجر الألعاب المتعددة.

ومع ذلك، نظرًا لعدم استجابة Sony أو Valve لطلب The Verge للتعليق على هذا الموقف، فمن المستحيل القول على وجه اليقين ما إذا كان هذا صحيحًا، أو ما إذا كانت المتاجر تقوم بإزالة ألعاب Sony من تلقاء نفسها.