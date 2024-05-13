"المصري للفكر": جهد مصري كبيرًا في دعم القضية الفلسطينية

أكدت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات منذ بدء الأزمة الحالية وعلى مدار تاريخ القضية، واتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات في هذا الإطار.

مصر تدعم القضية الفلسطينية

وشددت "حسن"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، على أن الدولة المصرية تبذل الجهد من خلال متتابعة المستوى الدبلوماسي والقانوني في محاولة للوصول إلى حل، موضحًا أن القاهرة بدأت مفاوضاتها للوصول إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

ونوهت بأنه على الجانب والمستوى الدبلوماسي، كان هناك دور كبير مبذول من قبل الجانب المصري لدعم القضية الفلسطينية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بأحقية الدولة الفلسطينية في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مصر دعمت فيما جاء ببيان الخارجية المصرية دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية.

وتابعت: "وتم التقدم بالأدلة والبراهين للدفاع عن الحق الفلسطيني أمام أكبر هيئة قضائية".