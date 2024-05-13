أغاني وثنائيات رومانسية من أوبرات فرنسية والمانية بمسرح الجمهورية

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا تحت عنوان "سحر الأوبرات الرومانسية" لنجوم فرقة أوبرا القاهرة، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 16 , 17 مايو علي مسرح الجمهورية، في إطار خطة الثقافة المصرية التي تهدف الي تقديم مختلف ألوان الابداع العالمي.

يتضمن البرنامج، مجموعة من الأغاني والثنائيات الرومانسية التى تضمنتها أشهر الأوبرات الفرنسية والألمانيه منها : "شمشون ودليلة لـ سان صانص ، الناي السحرى - الاختطاف من السرايا لـ موتسارت ، الفتاة الجميلة - كارمن - صيادو اللؤلؤ لـ بيزيه ، روميو وجوليت وفاوست لـ جاوند ، الكونت هوفمان لـ اوفنباخ.

اداء رضا الوكيل ، مني رفلة ، مصطفى محمد ، جاكلين رفيق ، عماد عادل ، عزت غانم ، ليلى ابراهيم ، اسامة جمال ، اسامة على ، فيرونيا فيليب ، برهان الدين فاروق وأحمد الشيمى

الحفلين من اخراج شريف رمضان بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا ، اعداد الدكتورة داليا فاروق.

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة، تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة.