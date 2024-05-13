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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الإسكان تتابع مشروعات المرافق بالمناطق الجاري توفيق وضعها بالعبور الجديدة

اجتماع وزارة الإسكان
اجتماع وزارة الإسكان

عقد المهندس كمال بهجات، والمهندس أشرف فتحي، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة نورا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، اجتماعاً بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة.

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وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة بالعبور الجديدة، ودراسة شبكات المرافق في المناطق الأخرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو قطاع المرافق بالهيئة والجهاز والمكتب الاستشاري.

يأتي الاجتماع في إطار ضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، واستكمالاً لخطة تقنين الأوضاع، بجانب العمل على تكثيف أعمال المرافق وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وناقش مسئولو الإسكان المستجدات حول مشروعات البنية الأساسية من شبكات المرافق (مياه الشرب – الصرف الصحي – الري - فرمة الطرق - الكهرباء)، كما تم استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة، وأعمال مد خطوط التغذية للمناطق المضافة، بهدف وضع خطة لتلك المشاريع تمهيداً لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع سرعة إنهاء الدراسة للبدء في التنفيذ لإنهاء شبكة المرافق في جميع المناطق المضافة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أشرف فتحي، والدكتور أحمد إسماعيل، ومسئولو الجهاز، أعمال المرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الأمل والطلائع، وشبكة الطرق الرئيسية بالمدينة، وتم التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف المعدات للانتهاء من الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية.

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