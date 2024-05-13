الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه لقطاع غزة .. واشتباكات مع فصائل المقاومة

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قصف مُخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، وشن سلسلة غارات على الجزء الشرقي من قطاع غزة بما في ذلك امتداد شارع صلاح الدين، بينما واصلت مروحياته قصف المناطق الشرقية لمدينة "رفح" جنوب القطاع.

وفي اليوم الـ 220 من الحرب المُستمرة على القطاع منذ "طوفان الأقصى"، قصف الاحتلال عدة منازل في مخيم "جباليا"، وأجبرت قواته مئات الفلسطينيين على مُغادرة مراكز إيواء داخله.

وذكرت كتائب القسام أن مُقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم شرقي المخيم.

واستشهدت امرأة، وأصيب آخرون؛ في قصف لطائرات الاحتلال على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة شمال القطاع.

ودوت صباح اليوم، صفارات الإنذار في مُستوطنتي "مفلاسيم"، و"نتيف هعسرا" وهما ضمن مستوطنات الغلاف، القريبة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بوصول جثامين أربعة شهداء، بينهم طفلة، إلى مُستشفى "الكويت" التخصصي، جراء استهداف طائرات الاحتلال، مجموعة من المدنيين الفلسطينيين، أمام منزلهم أمس الأحد، في حي البرازيل شرق رفح.

وأكدت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة شرق "شارع جورح" في محور التوغل شرقي رفح جنوب القطاع.

وفي سياق متصل قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط أشار في كلمته إلى الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية، خاصة العدوان المُستمر على فسلطين منذ ما يزيد عن سبعة أشهر وما نتج عنه من تداعيات وخسائر اقتصادية واجتماعية وهو ما يستدعي وجود تحرك سياسي عربي ودولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، كما أشاد بجسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة والتي لاتزال إسرائيل للأسف تعطلها وتمنع دخولها مُشهرة سلاح التجويع في وجه أهل القطاع.

وأضاف حسام زكي، في تصريحات صحفية علي هامش أجتماع المجلس الاقتصادي والاقتصادي في البحرين، أن الاجتماع ناقش عدد من البنود والموضوعات الهامة لعل أهمها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة، كما رحب المجلس بالخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تفعيل أشغال مجلس وزراء الامن السيبراني، كما ناقش المجلس التقدم المحرز في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى دعم انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية.

ولفت حسام زكي إلى أن المجلس اعتمد عدد من الاستراتيجيات على سبيل المثال الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2020-2030)، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن (2023-2028)، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، فضلاً عن اعتماد آلية تنسيقية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وشارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الاحد في افتتاح أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية (33) التي ستعقد يوم الخميس الموافق 16/5/2024 بالمنامة.

تجدر الاشارة إلى أن المجلس تميز بوجود نقاشات مثمرة تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الشعوب العربية..