"ختام فعاليات مهرجان Stance Festival لعروض السيارات الرياضية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن ختام أكبر فعالية فى مجال عروض السيارات الرياضية فى مصر Stance Festival ، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة أكثر من ٣٠٠ سيارة رياضية بتنظيم فريق stance festival .

جاء مهرجان Stance Festival ضمن احتفالًات مئوية نادى السيارات، وبتنظيم مشترك بين الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ونادي السيارات والرحلات المصري وفريق stance festival وتضمنت أحداث اليوم عروضًا مبهرة لأحدث السيارات الرياضية، وورش عمل فنية، وفعاليات ترفيهية متنوعة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاهتمام الكبير بتنفيذ الفعاليات الرياضية المختلفة بالعاصمة الادارية الجديده بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بشكل يُسهم فى تعرف أبناء مصر على المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها البلاد.

وثمن الوزير على نسبة الإقبال الكبيرة من النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم على المشاركة فى الأنشطة والبرامج والفعاليات الرياضية المختلفة التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد مهرجان Stance Festival مشاركة ٣٠٠ دراجة نارية قدموا عددًا من العروض، وسط حضور نحو ٢٠٠٠ مشاهد من محبى رياضة سباق السيارات.



وأشار المهندس احمد سباعي المدير التنفيذي للمهرجان أن فعاليات مهرجان Stance Festival تاتي تعزيزاً لثقافة السيارات الرياضية، وتوفير منصة مميزة لعرض أحدث الموديلات، والتقنيات في عالم السيارات الرياضية مشيدا بالبنيه التحتية الإنشائية بالمدينه الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة

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