قصف رفح.. استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم طفلة

قصف رفح..استمرار لأعمال الكيان الصهيوني الوحشي، استشهد أربعة مواطنين بينهم طفلة، اليوم الإثنين الموافق 13 مايو، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية الحربية منزلا في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن أربعة شهداء بينهم طفلة وصلوا للمستشفى الكويتي، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة مصلح في حي البرازيل.

وكانت مصادر طبية، أعلنت في الساعات الأولى من اليوم بإصابة عدد من المواطنين بجروح، معظهم بجروح خطيرة بعد قصف الاحتلال لمنزل في حي البرازيل شرق رفح.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على أحياء السلام، والتنور، والشوكة شرق رفح.

قصف رفح

وعلى صعيد آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حاجز عين سينيا شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين، ومنعت مركبات المواطنين من المرور، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة.

وفي حي الشجاعية استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون، فجر اليوم، في قصف طائرات الاحتلال الحربية على منزل بالحي شرق مدينة غزة، في اليوم الـ220 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.. بحسب ما نقلته "وفا".

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في حي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة 10 آخرين.

وأضافت أن عددا من المواطنين أصيبوا في قصف مدفعي للاحتلال استهدف مناطق مختلفة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الحربية مناطق سكنية مكتظة في بلوك 2، وبلوك 4، في المخيم.

وتتوغل آليات الاحتلال إلى وسط مخيم جباليا، مع إطلاق النار بكثافة على مراكز إيواء في المخيم، كما تجبر قوات الاحتلال مئات المواطنين على مغادرة مراكز الإيواء.

واستهدفت قوات الاحتلال مركبات إسعاف تحاول التحرك داخل المخيم، للوصول إلى الإصابات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,034 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.وفي نفس السياق أصيب عدد من المواطنين اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.