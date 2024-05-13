حقوق وواجبات التمريض في ندوة تثقيفية بالإسماعيلية

بمناسبة اليوم العالمي للتمريض:

عُقدت بقاعة الدكتور إسماعيل سلام بديوان عام مديرية الصحة بالاسماعيلية ندوة تثقيفية وتعريفية بهيئة الاعتماد والرقابة تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمى للتمريض الموافق 12 مايو من كل عام بحضور دكتور يوسف عامر مدير فرع هيئه الرقابة والاعتماد و هيام النسر نقيب تمريض الاسماعيلية ومس فوزيه عبدالله مدير إدارة التمريض بمديرية الصحه بالإسماعيلية وأعضاء هيئات التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية.وتحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

إستهلت الدكتوره ريم مصطفى كلمتها بتهنئة هيئه التمريض بالمديرية باليوم العالمي للتمريض ،مؤكدة على الدور الحيوي للتمريض فى النهوض بالقطاع الصحى حيث انهم العمود الفقري للخدمه الطبيه بجميع المنشآت الصحيه ،كما رحبت بوفد هيئة الرقابة والاعتماد مشيرةً إلى دورهم الفاعل فى الحفاظ على إستمرار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمنشآت التأمين الصحى الشامل .

وأكد الدكتور يوسف عامر مدير فرع هيئه الرقابة والإعتماد بالإسماعيلية أن التمريض هو خط الدفاع الاول بالمنظومة الصحية ،حيث انهم دوما على قدر المسؤولية بتقديم افضل رعاية تمريضية لجميع المرضى في كافة أقسام المستشفيات بكل تفانى وإخلاص فضلا عن الخدمات التمريضيه بوحدات الرعاية الأولية.

وإستعرضت الدكتوره إيمان شمس الدين عضو إدارة الدعم الفنى نبذة تاريخية عن اليوم العالمى للتمريض وما تمثله مهنة التمريض من أهميه في قطاع الرعاية الصحية من رعاية الأفراد والأسر والمجتمعات حتى يتمكنوا من الوصول إلى الصحة المثلى وجودة الحياة إتساقاً مع رؤية مصر 2030 .

وأوضحت دكتوره نهال كمال عضو إدارة الدعم الفنى دور هيئة الرقابة والاعتماد بمنشآت التأمين الصحى الشامل وإصدارات الهيئه من المعايير المعتمده عالميا من الاسكوا

كإعتماد المستشفيات ،وحدات الرعايه الأوليه ،العيادات ،الصيدليات الخاصة ،المعامل ،مراكز الاشعه ،العيادات المتخصصة ،مراكز العلاج الطبيعى ،ومعايير الصحه النفسيه.

وتناولت الدكتورة سارة زكريا عضو إدارة الرقابة الصحية المعايير التى تخص التمريض فى إعتماد المستشفيات وإدارة الموارد البشرية المتعلقة بحقوق وواجبات التمريض بالمنظومة الصحية .