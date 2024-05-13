كونكريت ترعي ملابس المنتخبات المصرية بدورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤

بروتوكول ثلاثى بين الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية وكونكريت...

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي توقيع البروتوكول الخاص برعاية وتجهيز الملابس الرسمية للبعثة المصرية والمنتخبات المصرية المشاركة بدورة الألعاب البارالمبية بباريس ٢٠٢٤ ، وتم توقيع البروتوكول الثلاثي بين اللجنة البارالمبية المصرية بتوقيع احمد ادم بالإنابة عن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبيةالمصرية ومن جانب شركة كونكريت محمد طلعت نائب رئيس مجلس ادارة شركة كونكريت -العضو المنتدب لشركة كونكريت للملابس الجاهزة ومن جانب وزارة الشباب والرياضة الوكيل الدائم.

وقال الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة ان التعاقد مع شركة “كونكريت” للملابس جاء تباعا بعد سابق التعاقد مع نفس الشركة للمنتخبات ولاعبي منتخباتنا القومية والمتأهلين للمشاركة في منافسات الأولمبياد القادم لتصبح شركة كونكريت هي الراعي الرسمي لزي المنتخبات المصرية فى الاولمبياد القادم علي المستوي الأولمبي والبارالمبي والذي يؤكد علي المساواة بين جميع لاعبي وإبطال منتخباتنا القومية.

واضاف وزير الرياضة اننا نسعي للتعاقد مع العديد من الشركات العالمية لرعاية البعثة المصرية خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارلمبية باريس 2024 حيث اننا نرحب بالجميع ونشجع جميع المبادرات في القطاع الخاص التي ترعي ابطالنا الرياضيين، مؤكدًا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي ان ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية وعلي رأسها القيادة السياسية على ظهور الأبطال والمنتخبات المصرية بشكل مميز في المحافل الدولية والعالمية وبالصورة التي تليق وتستحقها الدولة المصرية في جميع المجالات وليس علي المستوي الرياضي فقط.

وركز "صبحي" بحديثه علي الأهمية الكبيرة والتي تتمثل في دعم الرياضيين المصريين والتأكيد على أهمية دور الرياضة في مصر وأنها لا تقتصر على كرة القدم فقط علاوة على ضرورة تقديم يد العون سواء من الدولة أو الأفراد لأبطالها إيمانا بما يقدمه هؤلاء الأبطال من إنجازات وفخر وعطاء مستمر باسم مصر في البطولات الدولية وفي الأولمبياد البارالمبي والذي ينطلق بعد شهور قليلة من الانً.

من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة لشركةًكونكريت الي اعتزازهم بشراكتهم ورعايتهم للأبطال المصريين المتأهلين إلي الأولمبياد البارالمبي المقبل بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية موضحا الي ان الشركة تستهدف دعم الرياضيين البارالمبيين المصريين في مسيرتهم الرياضية المشرفة لمصر.

ومن جانبه اكد احمد آدم نائب رئيس اللجنة البارالمبية والذي حضر بالنيابة عن رئيس اللجنة البارالمبية المصرية والذي أصيب بوعكة صحية منعته من الحضور اليوم في توقيع بروتوكول الرعاية فى هذا اليوم ، معبرا عن سعادته بهذا البروتوكول مع شركة كونكريت للملابس الجاهزة.



