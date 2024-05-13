كيفية التسجيل لموسم الحج عبر منصة "أجير".. عقب إطلاق خدمة "أجير الحجاج"، يسعى الكثير من المواطنين الراغبين في العمل خلال موسم الحج إلى معرفة التفاصيل الكاملة لرفع سيرهم الذاتية عبر منصة أجير.

منصة أجير

تهدف منصة أجير إلى تنظيم عملية إصدار تصاريح الحج للعاملين ما يعني أنها حلقة وصل بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، حيث تتيح خدمة "أجير الحج" للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت.

كيفية التسجيل لموسم الحج عبر منصة "أجير"

في البداية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أجير

يجب اختيار أنشاء حساب.

تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور.

النقر على خيار إصدار إشعار جديد.

يجب اختيار خدمات وزارة الحج والعمرة.

يجب إدخال البيانات المطلوبة منك.

التحقق من صحة البيانات.

الموافقة على الشروط المطروحة.

سيتم إصدار تصريح العمل المؤقت بعد مراجعة الطلب.

يجب طباعة تصريح العمل لاستخدامه عند التقديم.

طريقة الحصول على تصريح الحج

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بـ وزارة الحج والعمرة في المملكة.

النقر على أيقونة حجاج الداخل.

الضغط على أيقونة طلب حجز.

كتابة جميع البيانات التي تم تحديدها.

النقر على الباقة المناسبة للشخص المتقدم.

تستطيع أن تقوم بإضافة مرافقين.

الضغط على زر الحجز

سوف تصل رسالة نصية يوجد بها جميع المعلومات الخاصة باتمام الحجز.