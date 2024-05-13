الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حار نهارًا.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة أن هناك استقرار في الأحوال الجوية ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى السبت المقبل.

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

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الأرصاد تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

سقوط أمطار خفيفة
وأضافت الهيئة، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة البحرية 
وتابعت، هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطيء الشرقية للبحر المتوسط وسرعة الرياح 40 إلى 50 كم | ساعة، وارتفاع الامواج من 2 إلى 2.5 متر اليوم الإثنين.

سمات فصل الربيع 
ويتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان، ويشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر
تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا
كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد
وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

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