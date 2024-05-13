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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إندونيسيا: مقتل 41 وفقدان 17 آخرين بسبب الفيضانات والحمم البركانية بجزيرة سومطرة

فيضانات اندونيسيا
فيضانات اندونيسيا

أعلنت إندونيسيا  مقتل 41 وفقدان 17 آخرين بسبب الفيضانات والحمم البركانية بجزيرة سومطرة

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وقد تسبب انهيار أرضي في إندونيسيا جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بمقاطعة سومطرة الغربية، في مقتل 28 شخصًا، ولا يزال البحث عن 4 مفقودين.


لقي ما لا يقل عن 28 شخصًا، بينهم العديد من الأطفال، حتفهم وفُقد كثيرون آخرون بعد فيضانات مفاجئة وتدفق الحمم البركانية الباردة من بركان ضرب غرب إندونيسيا، وفقًا لمسؤولي الإنقاذ.

وقالت وكالة باسارناس للبحث والإنقاذ في بيان، امس الأحد، إن الكارثة ضربت منطقتي أغام وتانا داتار في مقاطعة سومطرة الغربية مساء أمس السبت بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى حدوث فيضان مفاجئ وبرد شديد تدفق من خلاله الحمم البركانية من جبل مارابي.

كما أصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بيانًا حول الحادث. قائلة إنه جلبت مياه الفيضانات التي حدثت منذ ليلة السبت الطين إلى منطقة تاناه داتار وأثرت على خمس مناطق فرعية.

وقال عبد الملك، رئيس وكالة الإنقاذ الإقليمية لـ"رويترز" إن 28 شخصًا قُتلوا بينهم طفل في الثالثة من عمره وطفل في الثامنة من عمره. وأضاف أن 4 أشخاص آخرين ما زالوا قيد البحث في منطقة أغام، مضيفًا "اليوم سنواصل البحث في المنطقتين". حسب ما نشرت روسيا اليوم.

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