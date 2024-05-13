لا مكان للمشاعر .. "الطاحونة الحمراء" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج

على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، قدمت فرقة القاهرة، السبت، العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

خالد جلال يشاهد عرض الطاحونة الحمراء

"الطاحونة الحمراء"

العرض عن نص "الطاحونة الحمراء" للكاتب الأسترالي باز لورمان، وتم إعادة صياغته لتقديمه في قالب استعراضي غنائي "لايف"، ليوضح فكرة أنه لا مكان للمشاعر أو الحب في عالم مزدحم بالقسوة يتصارع فيه الجميع من أجل كسب المال وحب التملك، خاصة بعد أن أصبحت الحياة كما الطاحونة التي تدور فتطحن ما يدور بين رحاها دون هوادة.

"الطاحونة الحمراء" إعداد مسرحي أحمد حسن البنا، وإخراج حسام التوني، دراماتورج وأشعار أحمد زيدان، ديكور وملابس نهاد السيد، تأليف موسيقى وألحان وتوزيع زياد هجرس، إضاءة أحمد أمين، كيروجراف محمد بحيري، هندسة صوتية عمر زيكو، ماكياج رامي جمال، مخرج منفذ أسامة جميل، مساعد مخرج أبانوب سعيد. وبطولة محمود متولي، رحاب حسن، محمد أمين، ضياء الصادق، مريم جبريل، عبد الرحمن بودا، أمنية النجار، محمد صفاء، تامر فؤاد، هالة محمد، عمرو أمين، حازم الزغبي، محمد أبو علي، ميرنا موسى، نهى مندور، أحمد أبو الغيط، روچيه مايكل، قطب محمد.

الطاحونة الحمراء

قدم العرض بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد جبر، الناقد أحمد خميس، مهندس الديكور أحمد نور الدين، ودعاء محمد مقرر اللجنة، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ونظم بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

ويقدم فرع ثقافة القاهرة 6 عروض مسرحية هذا الموسم، وتتواصل الفعاليات اليوم الأحد في تمام الثامنة مساء مع عرض "عطيل" لفرقة قصر ثقافة روض الفرج إخراج علي عثمان، وتختتم غدا الاثنين مع مسرحية "بارڤان" لفرقة قصر ثقافة حي الأسمرات تأليف وإخراج ماهر الحجار.

الصراع بين الخير والشر في "ظل الأماني" لفرقة قومية أسيوط المسرحية

من ناحية أخرى، شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط، السبت، العرض المسرحي "ظل الأماني"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض ذو نزعة صوفية، وتدور أحداثه في إطار درامي حول الصراع الأزلي بين قوى الخير والشر من خلال طرح ثلاثة حكايات يجمعهم رابط واحد وهو الغواية وفخ السقوط فيها.

"ظل الأماني" بطولة فرقة أسيوط القومية المسرحية، أشعار درويش الأسيوطي، ديكور وملابس عبد الناصر أحمد، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، استعراضات محمود يحيى، تصميم إضاءة مايكل يعقوب، تأليف وإخراج أسامة عبد الرؤوف.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، وبحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ونخبة من الشعراء والمثقفين، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

وتقدم قصور الثقافة 19 عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، تستمر يوميا حتى 29 مايو ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي، ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات اليوم مع العرض المسرحي "بير السقايا" إخراج محمد سعد، والذي تقدمه فرقة ساحل سليم في تمام الثامنة مساءً.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، وعروض السينما، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.