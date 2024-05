مجانًا للجمهور.. 9 أفلام مجانية في قصر السينما ضمن برنامج مايو

5/13/2024 4:11:47 AM

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، لرواد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامجها المعد خلال شهر مايو الحالي، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

مجانًا للجمهور

وتتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين أفلام السينما العالمية، المصرية، والأوروبية، ونادي سينما التحريك، والتي تعرض جميعها مجانا للجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور كل من الناقد د. نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج غدا الاثنين مع نادي السينما العالمية وعرض فيلم "The jungle book"، ويشهد يوم الثلاثاء 14 مايو عرض فيلم "Coco" ضمن نادي سينما التحريك.

ويعرض يوم الأربعاء 15 مايو فيلم "All Quiet On The Western Front" ضمن نادي السينما الأوروبية.

وضمن أفلام نادي السينما العالمية يعرض يوم 20 مايو فيلم "The Color Of Money"، كما يقدم يوم 21 مايو فيلم "الصحبة" ضمن نادي السينما التسجيلية.

ويشهد يوم 22 مايو عرض فيلم "Argentinia 1985" في نادي السينما الأوروبية، ويقام ضمن نادي السينما العالمية يوم 27 مايو فيلم "A Beautiful Day In The Neighborhood"

ويقدم يوم 28 مايو فيلم "شيء في صدري" بنادي الرواية والفيلم، وتختتم العروض مع فيلم "Netropolis" ضمن نادي السينما الأوروبية.

ينفذ البرنامج بإشراف قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، ويأتي في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.

لقاءات توعوية لقصور الثقافة بالدقهلية

من ناحية أخرى، شهدت مواقع فرع ثقافة الدقهلية مجموعة من اللقاءات التثقيفية احتفالا باليوم العالمي للتنوع الثقافي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة.

ونظم قصر ثقافة نجيب سرور لقاء بعنوان "التنوع الثقافي والتقارب بين الشعوب" بوحدة الشئون الاجتماعية، أوضحت خلاله الباحثة سارة وجيه، مفهوم التنوع الثقافي ودوره في تعزيز التواصل مع الآخرين، وتغيير الصور النمطية السلبية والتحيزات الشخصية حول المجموعات المختلفة.

كما أقام ثقافة نعمان عاشور بميت غمر لقاء مماثلا، تناول خلاله ياسر فريد - معلم خبير بالمدرسة الصناعية المعمارية، مظاهر التنوع الثقافي وأثر ذلك في تطوير المهارات الحياتية.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، من خلال فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر أعدت مكتبة الجوابر لقاء أكد خلاله محمد إبراهيم -باحث ثقافي، ضرورة احترام الثقافات المختلفة.

وعقد قصر ثقافة منية النصر محاضرة بمدرسة التمريض بعنوان "التنوع الثقافي والتعايش السلمي" أوضح خلالها الواعظ الأزهري محمد وصفي، أهمية توثيق روابط التعاون والتسامح بين أفراد المجتمع، مؤكدا ضرورة تربية النشء على احترام خصوصية وثقافة الآخر بما يحقق أهداف التنمية المنشودة.

وتحتفي دول العالم باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية في 21 مايو من كل عام، ذلك التاريخ الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في عام 2001 للتعريف بالدور الأساسي الذي يلعبه الحوار الثقافي في تحقيق السلام والتقارب بين الشعوب.