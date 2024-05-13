وكيل شيري يستعد لطرح تيجو 4 برو في مصر بنسخة مجمعة محلياً

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات شيري في مصر، رسمياً عن قرب إطلاق السيارة شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً في السوق المصرية، لتمثل بذلك أحدث إصدارات مجموعة سيارات شيري.

شيري تيجو 4 برو ضمن خطة الدولة

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن شركة جي بي أوتو، فإن يأتي تجميع السيارة شيري تيجو 4 برو المجمعة محليًا خطوة مهمة للمساهمة في خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتجميع السيارات، وذلك وإيمانًا منها بأهمية توطين الصناعة ودعم الاقتصاد المصري تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المكون المحلي. كما تحرص شيري ايضاً من خلال هذا الإطلاق على تقديم كل ما هو جديد ليتماشى مع احتياجات العملاء الذين يتطلعون إلى كل ما هو مميز ومبتكر.

تجربة قيادة استثنائية

وستكشف شركة جي بي أوتو خلال حفل الإطلاق عن مميزات السيارة الفريدة، والتي تُؤكد على التزام شيري بتقديم تجربة قيادة استثنائية للعملاء المصريين.

الأسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً، عقب استلام الموزعين المعتمدين للحصص الخاصة بهم.

سيارات شيري المجمعة محلياً

وتتوافر سيارات شيري المجمعة محلياً عبر مجموعة متنوعة من الطرازات هي “شيري تيجو 3، شيري تيجو 7، شيري أريزو 5، شيري تيجو 8”.

ومن المنتظر أن تحل السيارة شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً، محل السيارة شيري تيجو 3 التي من المتوقع أن يتم وقف إنتاجها مع بداية طرح شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً.

تخفيض أسعار سيارات شيري في مصر

كانت مجموعة جي بي أوتو قد أعلنت مؤخراً عن تخفيض أسعار سيارات شيري في مصر.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة فإن السيارة بطول 4318 مم، أما الارتفاع فيبلغ 1662 مم، والعرض 1831 مم، وقاعدة العجلات 2630 مم، والارتفاع عن الأرض 180 مم.

كان بوابة الوفد الإلكترونية، قد كشفت في شهر يناير الماضي، عن اعتزام مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل علامة شيري، تجميع السيارة شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً.