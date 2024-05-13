عادات بسيطة للحفاظ على صحة كليتيك

تلعب كليتيك دورًا حاسمًا ومركزيًا في الحفاظ على صحتك حيث أن الكلى السليمة ضرورية للأعمال اليومية لجسمك وللحفاظ على صحتك العامة، وتشير التقارير إلى الحقيقة القاسية المتمثلة في أن حوالي 10% من السكان في جميع أنحاء العالم مصابون بمرض الكلى المزمن ، ويموت الملايين كل عام.

الحفاظ على صحة الكلى

ووفقا للخبراء، فإن أفضل طريقة لتعزيز صحة الكلى هي اتباع عادات صديقة للكل، وفيما يلي أبرزها وفقًا لموقع بولد سكاي الهندي.

عادات بسيطة وسهلة للحفاظ على صحة الكلى

حافظ على نشاطك وصحتك

الحياة النشطة هي المفتاح لنمط حياة صحي، وينطبق الشيء نفسه على صحة الكلى أيضًا، التمرين مفيد لأكثر من مجرد محيط الخصر لديكظن بالإضافة إلى خفض ضغط الدم، فإنه يعزز أيضًا صحة القلب، وهو أمر مهم لمنع تلف الكلى، يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة

افحص ضغط الدم بانتظام

قد تؤدي حالة ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الكلى، بالتزامن مع الحالات الصحية الأخرى مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، قد يكون لارتفاع ضغط الدم تأثير كبير على جسمك.

مراقبة مستويات السكر في الدم

يزداد خطر الإصابة بأمراض الكلى مع مرض السكري حيث يعاني العديد من مرضى السكر من الفشل الكلوي ويحتاجون إلى غسيل الكلى أو زرع الأعضاء، لذلك من الضروري الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

حافظ على رطوبة جسمك

لا يمكن المبالغة في أهمية شرب كمية كافية من الماء لصحة الجسم والكلى حيث إن شرب كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى يساعد في قدرة الكلى على إزالة الصوديوم واليوريا والسموم الأخرى من الجسم .

حافظ على نظام غذائي صحي

من خلال تناول نظام غذائي صحي يتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، قد تكون محميًا من أمراض متعددة حيث أن الأكل الصحي يقلل من استهلاكك للسعرات الحرارية الفارغة، وكذلك تناول الملح، وتجنب الأطعمة المصنعة والمعبأة وتناول الأطعمة الخفيفة والطازجة.