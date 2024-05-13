الكومي: مصير أزمة الشحات والشيبي في يد لجنة الانضباط

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه يتمنى تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية وأن يحصل الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : النادي الأهلي طوال تاريخه رمز للوطنية ولم يقف يوما ضد مصلحة المنتخب وسبق له أن ترك لاعبيه للمنتخب وشارك بدونهم في كأس العالم للأندية.

وأضاف : ليس صحيحا ما تردد عن الكثير من الأمور التي تشاع على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.. بالنسبة لأزمة مبارة الأهلي والالومنيوم نؤكد أن لقاء بوركينافاسو صعب للغاية وبحاجة إلى استعداد مناسب وهو ما دفع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب لطلب عدة أيام إضافية قبل الأجندة الدولية.

وأشار إلى أنه متأكد من أن حسام حسن سوف يفي بوعده، وأنه لم يتم إرسال لائحة كأس مصر إلى الأندية وأن هذه اللائحة يتم العمل بها منذ سنوات طويلة وهناك أخطاء تتحملها المجالس السابقة.

وأضاف: حسام حسن يميل إلى وقت أطول في المعسكرات كما كان يفعل الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاتة، خاصةً في ظل أهمية مباراتي بوركينا فاسو وغينيا وهناك قنوات اتصال مفتوحة للوصول إلى حل للأزمة.

وأشار الكومي إلى أن هناك مغالطات عديدة فيما يتردد عن أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي وأن جلسة لجنة الانضباط مازالت ممتدة بعد أن جاء رد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن هذا الأمر شأن داخلي وسوف يتم الالتزام برأي لجنة الانضباط في هذا الشأن.

وقال : سيتم تعديل اللوائح والعقوبات خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع آخر المستجدات ومن الوارد أن يتم عمل ملحق للائحة خلال الموسم الجاري.. اليوم كان هناك جلسات مطولة في اتحاد الكرة وناقشنا مع رئيس لجنة الحكام أهم الملفات لكي تسير المسابقة على أفضل ما يكون.