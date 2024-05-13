مي العيدان تجري عملية تجميل جديدة(صور)

شاركت مي العيدان متابعيها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام تجهيزات خضوعها لعملية تجميل، وعلقة على الفيديو قائلة:" انا في غرفة العمليات في مركز واجريت عملية رفع الحاجب وقص الاجفان وشد الوجه و الرقبه ورفع الخد".

وظهرت العيدان في الفيديو في غرفة العمليات وهي ترتدي الزي الخاص بالعمليات ويقوم طبيب التجميل بتحديد ما سيفعله في وجه مي العيدان.

استبدال هدى حسين بإلهام الفضالة

وكانت قد فجرت العيدان عن مفاجأة نارية بخصوص مسرحية الطابق القاني حيث كشفت عن استبدال الفنانة هدى حسين بالفنانة إلهام الفضالة في المسرحية التي من المقرر عرضها في احتفالات عيد الأضحى المقبل في الكويت.

وكتبت العيدان:" خبر حصري . . الهام الفضاله بديله ل هدى حسين بمسرحية الطابق الثاني بموسم عيد الاضحى القادم بالكويت علما بان المسرحيه تم تصويرها من قبل الفنانه هدى حسين وقدمتها ب اكثر من موسم بالكويت وقطر و السعوديه. . ولكن بعد ان تم توقيف الفنانه هدى حسين وباقي الفنانين المشاركين بمسلسل زوجه واحده لاتكفي من قبل وزارة الاعلام . . هذا وجاري البحث عن ممثله بديله ايضا للفنانه مرام . . انتو اشرايكم؟!".

ويرجع السبب الأساسي في هذا الإستبدال هو استمرار قرار منع كل من شارك في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الدرامي من تقديم أعمال فنية داخل الكويت وإحالتهم للنيابة العامة بسبب التهمة الموجهة إليه وهي الإساءة للمجتمع الكويتي.

من هي مي العيدان

صحفية وكاتبة إذاعية كويتية، كما إنها ممثلة سابقة، وعملت في بعض الأدوار الصغيرة في المسلسلات التلفزيونية والأعمال المسرحية، وحصدت شهرتها في عام 2011 عندما قامت بتقديم برنامج "ناسف لعدم الإزعاج".