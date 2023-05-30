مي العيدان تهاجم بثينة الرئيسي

وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان، انتقادات حادة للفنانة العمانية بثينة الرئيسي، اختياراتها الفنية في نوعية الأدوار التي تقدمها على الشاشة.



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مي العيدان تنتقد بثينة الرئيسي



مي العيدان تنتقد بثينة الرئيسي



ونشر مي العيدان، انتقادها للفنانة بثينة الرئيسي، في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، أنها لا تجيد اختيار الدور الذي يناسب عمرها، ومع ذلك أحسنت لأول مرة فى اختيار دور يناسب مرحلتها العمرية بمسلسل قرة عينك الذي تم عرضه في رمضان 2023.



مي العيدان: بثينة الرئيسي أول مرة تأخد دور يناسب عمرها

مي العيدان: بثينة الرئيسي أول مرة تأخد دور يناسب عمرها



وقالت الفنانة مي العيدان، خلال مقطع الفيديو، قائلة: بثينة الرئيسي أول مرة تأخد دور يناسب عمرها، أعتقد اليوم أنها في بداية الأربعينات، فطبيعي يكون عندها أولاد بهذا الطول، يعني لو تزوجتي وعمرك 19 أو 20 بيكون عندك ولاد بعمر العشرين، لكنها تصر على الظهور في أدوار أصغر من هذه المرحلة



مي العيدان تكشف عن مشكلة أغلب الفنانات



أكددت مي العيدان، خلال الفيديو، قائلًا: أحنا عندنا مأساة بسبب السوشيال ميديا، بسبب إعلانات الجمال والعناية بالبشرة، أن هذه ليست مشكلة بثينة الرئيسي، بل أغلب اختيارات الفنانات لأدوار غير ملائمة لعمرهم، مما يدفعهن لرفض أدوار الأم.



مي العيدان تكشف عن مشكلة أغلب الفنانات

مي العيدان تشيد بشخصية بثينة الرئيسي في مسلسل قرة عينك



وأشادت مي العيدان، باختيار بثينة الرئيسي، قائلة: شخصية فايزة التي قدمتها في مسلسل قرة عينك، هي المرة الأولي التي تحسن فيها اختيار دور مناسب لعمرها.



مي العيدان تكشف عن مشكلة أغلب الفنانات

مي العيدان: شهاب جوهر ممثل جيد وليس نجم





وكانت الإعلامية مي العيدان، قد صنفت الفنان الكويتي شهاب جوهر، بأنه ممثل جيد، ونجم سوشيال ميديا فقط، وليس المستوى المطلوب حتى يقال عليه نجمًا، قائلة: يعني شهاب جوهر، ممثل جيد لكن أنا أشوفه مو نجم، لا تكلموني عن السوشيال ميديا، كلموني عن التليفزيون.