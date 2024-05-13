مسلسل إنهيار عقارات الإسكندرية عرض مستمر.. سقوط عقار جديد مأهول بالسكان

حلقة جديدة فى مسلسل انهيار العقارات، شهدتها منطقة كرموز بغرب الاسكندرية بعدما انهار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

كان مامور قسم شرطة كرموز قد تلقى اخطارا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار منزل قديم رقم 34 شارع مسجد التميمي متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية

انتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية،من إنقاد 11 شخص من اسرة واحدة بينهم 3 اطفال كما تم انتشال مصاب واحد من تحت الانقاض المنزل المنهار ، فيما أنقذ الأهالي اثنين آخرين. اسفر الانهيار عن تحطم سيارتين دون وقوع وفيات.

صرحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحادث لم يسفر عن وفيات، وأضافت رئيس الحي أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ عام 2012، منوهة أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن واحد فقط.

وأعطى المحافظ تعليماته فور سقوط العقار بتكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى والإسعاف والحملة المركزية للمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

تكمن المشكلة في العقارات الآيلة للسقوط والتي تشكل أزمة شديدة الخطورة، خاصة أن أغلبها صادر له قرارات بالإزالة أو الهدم أو الترميم ولكنها لم تنفذ، بسبب التنصل من مسئولية تحمل تكاليف الصيانة والترميم أو الهدم الجزئي بين المستأجرين بنظام القانون القديم والمالك، أو بسبب خلو العقار من السكان وعدم وجود قانون يجبر صاحب العقار على تنفيذ قرار الهدم لمًا يشكله من خطورة على المارة بالشارع، الأمر الذي ينذر بكارثة، وتظهر توابعها من خلال مسلسل الانهيارات المتتالية بالإسكندرية.