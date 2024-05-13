خيري رمضان يعلق على مقطع ترديد طلبة سودانيين نشيدهم الوطني في مدرسة بمصر

علق الإعلامي خيري رمضان، مقطع فيديو لطلبة سودانيين وهم يرددون النشيد الوطني السوداني في إحدى المدارس السودانية الموجودة في مصر، قائلا: "شوفنا ثورة على السوشيال ميديا بتقول أنتم على أرض مصر دي مش أرضكم وهذا النشيد تقولوه في السودان".

وأضاف خيري رمضان خلال برنامجه "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد: "السودان بلد فيها محنة كبيرة ربنا يهدي أهلها والمتصارعين، وهؤلاء الطلبة موجودين في مدارس سودانية بمدرسين وإدارة سودانية صحيح على أرض مصرية ولكن هذا النشيد حتى يربطهم بوطنهم".

وتابع خيري رمضان: "يعني لو السودانيين دول موجودين في مدارس مصرية وسط طلبة مصريين كنا هنقول لا بد أن يحترموا قواعد المدرسة، ولكنهم فيمدرسة سودانية طبيعي يحشوا في عقولهم محبة وطنهم".

مش هيعيشوا في مصر وهيجي وقت ويرجعوا بلدهم

وأردف: "دول مش هيعيشوا في مصر وهيجي وقت ويرجعوا بلدهم وأرجو من اللي بيستغلوا أي شيء وإثارة الفتن في كل شيء وإشعالالنفوس يهدوا شوية".

وأوضح خيري رمضان: "مش ممكن نبقى عاملين الخير ده كله ويكون في المقابل أننا ندخل في خناقات صغيرة أنا بتكلم على السوشيال ميديا وبطرح وجهةنظرة أخرى أننا في حاجة إلى استقرار وليس إشعال الفتن أو الخناقات".