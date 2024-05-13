نائبة رئيس وزراء سلوفينيا تتفقد معبر رفح المصرى

تفقدت “تانيا فايون” نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفينيا ، معبر رفح البري في حضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وذلك خلال زيارتها إلى شمال سيناء.



كما تفقدت فايون الجرحي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات شمال سيناء، بجانب تفقد المساعدات المتنوعة في المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش.

وحضرت فايون إلى محافظة شمال سيناء على متن طائرة حطت في مطار العريش الدولي قادمة من القاهرة ،حيث كان في استقبالها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ومسؤولي الهلال الأحمر والقيادات التنفيذية.



ورحب المحافظ بفايون على أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.



كما أكد المحافظ على قيام المحافظة باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.



وأوضح المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل إلى شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وادخالها تباعًا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا» طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

كما أشار المحافظ إلى تكدس شاحنات المساعدات الإنسانية والاغاثية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح بسبب قيام إسرائيل بإغلاق معبري رفح البري وكرم أبوسالم التجاري،منذ اجتياح رفح الفلسطينية.

وبدورها ثمنت «تانيا فايون»، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، الجهود المصرية المبذولة في إستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصريه وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ،والعمل مع مختلف الأطراف لاحتواء الموقف في قطاع غزة.



وأشارت إلى تنامي المواقف الدولية لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة بما يكفل تدفق المواد الإغاثية والإنسانية للسكان المحليين في قطاع غزة، مع ضرورة التحرك العملي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي بدونها لا يمكن تحقيق الأمن والسلام المنشودين في المنطقة.