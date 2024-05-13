تخلص منها على الفور.. تناول هذه البطاطس يسبب لك تسمم غذائي (صور)

تعد البطاطس من الأطعمة المفضلة للكثيرون وتختلف طرق تقديمها من دولة لأخرى ومن مكان لآخر، ولكن تظل طبق أساسي على جميع الموائد، وفي موسم زرع وحصاد البطاطس قد تجد في الأسواق بطاطس ذو علامات خضراء وهو ماحذر منه الخبراء بشدة.

وحذر المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا من تناول البطاطس الخضراء أو التي تحتوي على الكثير من مواضع الإنبات، لارتفاع مستوى السولانين فيها، وهو سم تنتجه البطاطا لحماية نفسها من الآفات، مشيراً إلى أن تناوله يرفع خطر التسمم الغذائي.

وشدد المركز على ضرورة التوجه للمستشفى أو استدعاء الإسعاف عند ملاحظة أعراض التسمم الغذائي والتي تتمثل في الغثيان، والقيء، وحرقة الحلق، ومشاكل المعدة، والإسهال، وفقدان الوعي، والوفاة في أسوأ الحالات.

وبشكل عام، أوصى المركز بتخزين البطاطس في مكان مظلم، لأنها تُنبت بسرعة أكبر في الضوء، فتُنتج مادة السولانين السامة.

ما هو التسمم الغذائي

التسمم الغذائي نوع من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء؛ أي يصاب به الأشخاص من طعام أو شراب تناولوه. وسبب ذلك وجود جراثيم أو ملوثات أخرى ضارة في الطعام أو الشراب. تختلف الأعراض باختلاف سبب المرض. فقد تبدأ في غضون بضع ساعات أو بضعة أسابيع اعتمادًا على السبب.

الأعراض الشائعة هي:

اضطراب المعدة.

القيء.

الإسهال.

آلام المعدة أو تقلصات المعدة المؤلمة.

الحُمّى.

الصداع.

في القليل من الأحيان، يمكن أن يؤثر التسمم الغذائي في الجهاز العصبي ويسبب الإصابة بأمراض عدة:

ضبابية الرؤية أو ازدواجها.

الصداع.

فقدان الحركة في الأطراف.

مشكلات في البلع.

تغيرات في طبيعة الصوت.