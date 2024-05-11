مزارعو البطاطس في المنوفية يشيدون بتوفير تقاوي عالية الإنتاجية.. الفدان ينتح 27 طنا

أشاد مزارعو محافظة المنوفية، بالجودة العالية لتقاوي البطاطس هذا العام، التي منحها الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، برئاسة اللواء أشرف الشرقاوي.

وحرص الشرقاوي على المتابعة المستمرة للوقف على نتائج تحققها تقاوي البطاطس المستوردة والتي يقوم الإتحاد باستيرادها لصالح أعضائه من مزارعي مصر من أصناف "سيفرا واليسون وصبابا".

وأجرى مؤخرا زيارة ميدانية للحقول للوقف على أرض الواقع أثناء حصاد المحصول، ولمتابعة آراء المزارعين وسؤالهم عن إذا كان هناك مشاكل هذا الموسم.

وأشاد المزارعين، بالجودة العالية لتقاوي البطاطس التي يستوردها الإتحاد وأكدوا أنها تحقق أعلي إنتاجية وصلت إنتاجية الفدان لديهم أكثر من 27 طنا للفدان.

وأشاد أهالي مركز الباجور بسياسة الشرقاوي في حرصه الدائم على توفير التقاوي للمزارعين.

وأوضح «الشرقاوى» في اليوبيل الفضي لاتحاد المصدرين، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حريصة على دعم المزراعين بناء على توجيهات القيادة السياسية ووزير الزراعة السيد القصير.

وأوضح أنها تعمل على توفير التقاوي بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني لتقاوي البطاطس، مشيراً إلى أن الإتحاد قد باع التقاوي لهم بأفضل وأرخص الأسعار، كما أشادوا بإلتزام الإتحاد بالأسعار طول موسم توزيع التقاوي عليهم.