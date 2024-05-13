محلل فلسطيني: مصر سأمت المماطلات الإسرائيلية (فيديو)

علق الدكتور أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني على انضمام مصر لدولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قائلا: "القرار المصري له رسائل سياسية هامة خاصة أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصر و رأت الآن ضرورة التحرك والانضمام للدعوى المقامة من قبل جنوب إفريقيا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وإنتهاكاتها في غزة".



وأضاف يمن الرقب خلال حوار ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":"جميعنا يذكر المرافعة التي قدمتها مصرفي الفتوى في وجود الاحتلال في الاراضي الفلسطينية ومن قرأ النص هو بمثابة وثيقة تاريخية وثقت مراحل الاحتلال منذ حرب 1948 وحتى اليوم في الأراضي الفلسطينية ".



وأردف: "مصر قامت بجهود كبيرة وممتدة على مدار سبعة أشهر في مفاوضات شاقة وإتصالات مكثفة لوقف الحرب الإبادية في غزة والوصول لهدن ومن الواضح الآن أن مصر سأمت المماطلات الاسرائيلية والدور السلبي الاسرائيلي في تلك المفاوضات فقررت أن تذهب لمحاكمة الاحتلال في المحكمة الدولية ".



وتابع : "لايجب أن ننسي أن الاحتلال تجنى على مصر كثيراً خلال الفترة الماضية وأهمها في مرافعة الاحتلال امام محكمة العدل حين زعم أن مصر تغلق معبر رفح رغم أن الأمر كان اضحاً حينها ثلاثة بيانات من الخارجية المصرية بشكل متلاحق تطالب تطالب بضمان تدفق المساعدات لغزة ".



وأوضح أن مصر في تعاملها مع معبر رفح في بداية الحرب استخدمت الدبلوماسية " الخشنة " حين اشترطت فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني مقابل خروج الرهائن الأجانب وقالت ذلك في وجه الولايات المتحدة".

مصر كظمت غيظها كثيراً

وأردف : " مصر كظمت غيظها كثيراً حتى وصلت الأمور لدرجة فار فيها التنور قررت التوجه للمحكمة العدل الدولية ".



وشدد الرقب أن تحرك مصر له ثقل كونها أكبر دولة في المنطقة وهي أقدم دولة في المنطقة بينها وبين الاحتلال إتفاق سلام وهي الان تذهب للمحكمة الدولية مما قد يجعل العالم يعيد حسابته مجدداص وهي خطوة مهمة وليست مجرد تصريحات "المحلل السياسي الفلسطيني د أيمن الرقب عن لجوء مصر للعدل الدولية .