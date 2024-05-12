لميس الحديدي: إسرائيل توسع عملياتها برفح ومصر لن تقف مكتوغة الأيدي (فيديو)

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأمن القومي المصري لايقف عند حدودنا ومايحدث في رفح وفي فلسطين وفي غزة أمر يخص مصر وليس ببعيد عنا، معقبة: "مايحدث في رفح هو أمن قومي مصري وهي رسالة واضحة.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها برنامج " كلمة أخيرة “ على فضائية ” ON: "حصيلة الرقم تعني أسر كاملة وحياة وناس واطفال ونساء ونساء حوامل وطاعنين في السن تقتلهم إسرائيل يوميا بدم بارد والعالم يساند بعبارات ومقولات مثل مطالبته بعدم توسيع رقعة الابادة والعمليات العسكرية لكن يومياً يسقط شهداء من الاطفال والنساء "



وتابعت لميس الحديدي: "وصلنا إلى رقم فلكي لاأظن أن هناك معركة عسكرية بين جيوش دول وصلت فيها حصيلة الشهداء لهذا الرقم في التاريخ 35 ألف و34 شهيد والأرقام تتزايد ".



وأردفت : "مصر أعلنت إعتزامها التدخل رسميا لمساندة دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية للنظر في إنتهاكات إسرائيل في غزة بعدما تفاقمت حدة الممارسات الاسرائيلية والامعان في زيادة ممارسات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ودفع الشعب الفلسطيني للتهجير من أرضه ".

مصر لايمكن أن تقف مكتوفة الأيدي



وكشفت الحديدي عن رسالة التحرك المصري قائلة : " في وقت ربما لم يعد يؤمن العالم بالقانون الدولي لكنه في ذات الوقت رسالة مصرية واضحة إلى تل ابيب أن مصر لايمكن أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تواصل إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية وبخاصة في رفح "



وتابعت: "القاهرة تقول لتل ابيب أنه حتى لو كان بيننا إتفاقية سلام منذ خمسين عاما وحتى بالرغم من كافة الجهود والتفاوض لوقف إطلاق النار فإن إمعان إسرائيل في القتل لن تقبله مصر وهو بداية الطريق وليس نهايته"



