الأزهر يرحِّب باعتزام مصر التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني

يرحِّب الأزهر الشريف، بالخطوة التي أعلنت عنها جمهوريَّة مصر العربية باعتزامها التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، مؤكدًا دعمه الكامل للقيادة السياسيَّة في هذه المبادرة التي تليق بمكانة مصر وتاريخها المديد والمشرف من إطار دعم القضية الفلسطينية، وإحقاق حق الفلسطينيين وإزهاق باطل الظالمين المعتدين، وإعلاء لموقف الشعب المصري الداعم لصمود إخوانه في قطاع غزة.

ويطالب الأزهر الجميع بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والعالمي والشعبي من أجل وقف شلالات الدماء، ومحاصرة الكيان الصهيوني سياسيًّا واقتصاديًّا، ومحاكمته على جرائمه الإرهابيَّة التي درج على اقترافها منذ أكثر من ٧٥ عامًا في حق الشعب الفلسطيني، ووضع حدٍّ للمجازر الحديثة، التي لم تتوقَّف على مدار الساعة ولمدة تجاوزت ال ٢٢٠ يومًا متصلة.

الأزهر يدين اقتحام الاحتلال الصهيوني لمعبر رفح الفلسطيني: جريمة حرب مكتملة الأركان

في سياق آخر يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات اقتحام دبابات «الكيان الصهيوني الإرهابي» لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، ضاربًا بكل المطالب والقرارات الأممية والدولية عرض الحائط، في محاولة منه لاجتياح كامل لمدينة رفح الفلسطينية، وإحكام الحصار على قطاع غزة، وعزله كليًّا عبر غلق المنفذ الأخير له مع العالم الخارجي، وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان يتم ارتكابها على مرأى ومسمع من العالم أجمع، تضاف إلى سلسلة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان المحتل منذ أكثر من ٢٠٠ يوم متصلة.





ويؤكد الأزهر أن هذه المحاولات الإجرامية غير الإنسانية، تأتي ضمن سلسلة من التصعيدات التي دأب الكيان الصهيوني الإرهابي على ارتكابها مؤخرًا في مدينة رفح، التي تعد الملاذ الأخير للمدنيين الفلسطينيين، وبما ينذر بارتكاب مجازر جديدة وسقوط مزيد من الشهداء الأبرياء، في ظل صمت دولي وعجز أممي غير مسبوق - لا تفسير له ولا مبرر - إلا أن عالمنا أصبح محكومًا بشريعة الكيل بمكيالين، وقوانين الغاب التي قوامها افتراس القوي للضعيف.



ويدعو الأزهر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وجميع الأطراف الفاعلة بتحمل مسؤلياتها تجاه ما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر وحشية بحق أهالى قطاع غزة، والتدخل الفوري لوقف تلك الجرائم اليومية، وبذل كل الجهود لرفع الحصار كليًّا عن قطاع غزة، ووقف المخططات الصهيونية الرامية لخنق مليوني شخص من المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والعجائز وتجويعهم وسجنهم، دون وازع من إنسانية أو ضمير، وردع الكيان الصهيوني عن المضي قدما في مخططه الإجرامي لاقتحام رفح.

مرصد الأزهر يثمن ردود الأفعال الإيجابية على المستوى الدولي للاعتراف بفلسطين

على صعيد متصل قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن حكومة "ترينيداد وتوباغو" أعلنت اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، وذلك من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة، بعد أن أودى العدوان الصهيوني على قطاع غزة حتى الآن بحياة نحو 34.622 شخصًا.

أوضح مرصد الأزهر، أنه وفقًا لبيان حكومة "ترينيداد وتوباغو"، فإن "الاعتراف بفلسطين هو اعتراف أخلاقي وعادل، ويوضح التزام ترينيداد وتوباغو بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

كما قالت وزارة الخارجية إن هذا الالتزام قد تجلى من خلال "دعم ترينيداد وتوباغو" للقرارات الرئيسية بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل القرار الذي منحها صفة دولة مراقب.

وبين مرصد الأزهر، أنه بهذا القرار تنضم "ترينيداد وتوباغو" إلى دولتي التجمع الكاريبي (كاريكوم)، "جامايكا" و"بربادوس"، اللتان اعترفتا بدولة فلسطين في أبريل الماضي.

ومن جانبه، يثمّن مرصد الأزهر ردود الأفعال الإيجابية على المستوى الدولي، ويتطلع إلى دور أكثر فاعلية يُلزم الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على القطاع الفلسطيني، ويؤدي إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة على أراضيها المحتلة.

مرصد الأزهر يرصد تحليل إحصائية جرائم التنظيمات الإرهابية في شرق إفريقيا

في سياق آخر قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الإرهاب يزهو ويخبو حسبما يعتريه من ظروف سياسية وأمنية، وفي هذا الصدد تابعت وحدة الرصد باللغات الإفريقية بالمرصد على مدار شهر أبريل 2024م جرائم التنظيمات الإرهابية في منطقة شرق إفريقيا، والتي بلغ عدد عملياتها (10) عمليات إرهابية، أسفرت جميعها عن سقوط (72) ضحية، و(7) مصابين بجراح.

أوضح مرصد الأزهر، أن الشهر المنصرم شهد تصاعد حجم ووتيرة الهجمات الإرهابية وأعداد ضحاياها في شرق القارة مقارنة بالشهر السابق له بنسبة بلغت (30 %)، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية في شهر مارس 2024 (7) عمليات، أسفرت عن سقوط (11) ضحية، فضلًا عن إصابة (56) آخرين.

وتابع: ويبدو أن الاضطرابات الأمنية واضطراب الدور الغربي في القارة الإفريقية بين تحالفات تفككت وقوى أخرى تحاول أن تحلّ محلّها أفسح المجال للتنظيمات الإرهابية لتوسيع نفوذها وتنامي وتيرة أعمالها.

70 % من إجمالي عدد العمليات الإرهابية وقعت في الصومال

وبين المرصد، أنه بحسب الإحصائية، جاء الصومال في المرتبة الأولى؛ حيث شهدت (7) عمليات إرهابية، بواقع (70 % من إجمالي عدد العمليات الإرهابية)، والتي أسفرت عن سقوط (65) ضحية، دون وقوع إصابات. الأمر الذي قد يرجع السبب فيه إلى انشغال البلاد بالخلافات الخارجية مع إثيوبيا الخاصة بإقليم "صومالي لاند"، فضلًا عن الخلافات السياسية المحلية حول التعديلات الدستورية، لذا ظهرت الحاجة لوجود استراتيجية وطنية شاملة من جميع الأحزاب والقوى السياسية والقبلية في الحرب ضد حركة الشباب الإرهابية.

أما كينيا فقد جاءت في المركز الثاني بتعرضها لـ (3) عمليات إرهابية أدت إلى مقتل وإصابة (7) أشخاص.

ويرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن حركة الشباب الإرهابية كثفت من هجماتها على أهداف كينية خلال هذا الشهر ما يعكس انتعاشة ميدانية وطفرة عملياتية واضحة للحركة الإرهابية، رغم ما طرأ على البلاد من تحسن على مستوى الأداء الأمني خلال الشهور الثلاثة السابقة، نتيجة لحالة الاستنفار الأمني التي شهدتها البلاد لمواجهة تسلل عناصر الحركة عبر الحدود. ويؤكد المرصد أن حركة الشباب الصومالية لا تزال تثبت أنها تمثل تحديًا كبيرًا للأمن الإقليمي، ما يتطلب جهدًا دوليًا مُنسقًا يشمل العمل العسكري ومكافحة التمويل ومبادرات مكافحة التطرف وبناء القدرات.

أما من حيث جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة شرق إفريقيا، فقد بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية خلال شهر أبريل (282) قتيلًا بينهم قادة بارزين، و(17) معتقلًا، فضلًا عن استسلام عدد آخر على يد أجهزة الأمن الصومالية.

وأردف: وفقًا للمؤشر، فقد زاد عدد القتلى من العناصر الإرهابية خلال شهر أبريل عنه في شهر مارس بواقع (37.6 %)، حيث بلغ عدد القتلى في شهر مارس (176) إرهابيًا، فضلًا عن اعتقال (71) آخرين. ما يؤكد أن الضربات التي تم توجيهها إلى عناصر حركة الشباب الإرهابية كانت قاضية وحاسمة، وعلى الرغم من ذلك فإن المرصد يرى أن القدرات الراهنة للقوات الحكومية في كلٍ من الصومال وكينيا وأجهزتهما الأمنية ما تزال في حاجة لمزيد من الدعم والتعزيز لمجابهة خطر تمدد التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.