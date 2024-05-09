نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يجتمع بعمداء الكليات استعدادًا للامتحانات

اجتمع الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي مع عمداء كليات الفرع بحضور محمد شحاتة الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي لبحث تمام استعدادات كليات الفرع لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023 مشددًا على ضرورة ضبط العملية الامتحانية وأدائها على الوجه الأكمل وضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة في هذا الشأن.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي على حتمية تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات للامتحانات بأريحية وهدوء، و ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بضمان حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان والتواجد الدائم لأعضاء الكنترولات من السادة أعضاء هيئة التدريس أثناء الامتحانات، وتواجد أساتذة المادة للرد على أى استفسارات من الطلاب أثناء تأدية الامتحانات في الإطار المسموح به، وتواجد لجان طبية بالكليات؛ تحسبا لأى طارىء صحي أثناء الامتحانات وضرورة التزام الطلاب والطالبات بالزي المناسب الذي يتماشى مع أعراف وتقاليد جامعة الأزهر العريقة وتوفير لجان بالأدوار الأرضية للطلاب ذوي الإعاقة؛ للتسهيل والتيسير عليهم.

كما وجه بضرورة تشكيل لجنة من كل كلية للإشراف على العملية الامتحانية بكل كلية على حدة؛ لضمان حسن سير العمل أثناء الامتحانات، وظهور النتائج فى الأوقات المقررة وضمان الشفافية والنزاهة حرصًا على مصلحة الطلاب.

تناول الاجتماع ضرورة المتابعة لامتحانات القرآن الشفوي والتي تجرى الكترونيا للعام الثاني للفرق النهائية بالكليات الشرعية ورفع تقارير المتابعة بشكل دوري لفضيلته فى هذا الصدد.

شدد على نشر التعليمات الخاصة بالامتحانات فى لوحة الإعلانات الخاصة بكل كلية وعلى الصفحة الرسمية لكل كلية.

وفى الختام قدم فضيلته جزيل الشكر للعمداء على مجهوداتهم الكبيرة خلال العام الجامعي متمنياً التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر.