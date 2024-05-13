الزمالك يخسر أمام نهضة بركان وينتظر الحسم في القاهرة

خسر فريق الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي ببركان في المغرب، ضمن ذهاب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء الهدف الأول لفريق نهضة بركان المغربي عن طريق إيسوفو دايو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ثم جاء الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 32 عن طريق رأسية من المدافع عادل تحيف.

بينما جاء هدف الزمالك الأول عن طريق التونسي سيف الجزيري من رأسية من داخل المنطقة بعد عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى في الدقيقة 46.

بدأ اللقاء بقوة من جانب نهضة بركان أصحاب الأرض وكاد الفريق المغربي أن يفاجئ الزمالك بهدف مبكر في الدقيقة الأولى بعد توغل من الجهة اليمنى وتسديد لكن الكرة تصطدم بأقدام المدافعين ويتم التشتيت.

وكان الحكم قد عاد إلي الفار لاحتمالية ركلة جزاء لنهضة بركان بعد عرقلة لـ يوسف الفحلي من مدافع الزمالك حسام عبد المجيد في الدقيقة 10.

بعد العودة إلي الفار، الحكم قرر احتساب ركلة جزاء لنهضة بركان أمام الزمالك في الدقيقة 11.

حكم المباراة يقرر إحتساب ركلة جزاء لـ نهضة بركان المغربي بعد تدخل من حسام عبدالمجيد على مهاجم بركان، ويتم تسجيل هدف أول لنهضة بركان من ركلة جزاء سجلها إيسوفو دايو في الدقيقة 13.

ثم في الدقيقة 32 أضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني برأسية قوية خدعت محمد عواد وسكنت الشباك عن طريق المدافع عادل تحيف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نهضة بركان بهدفين دون رد، ليعود الزمالك في بداية الشوط الثاني ليسجل الجزيري هدف تقليص الفارق برأسية رائعة على يسار الحارس تسكن الشباك.

وخاض الزمالك المباراة طامحًا في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب منافسه نهضة بركان، قبل لعب موقعة الإياب في القاهرة.

موعد مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان

ومن المقرر أن تجرى مباراة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان على استاد القاهرة الدولي يوم 19 مايو الجاري.

يذكر أن الزمالك قد حسم تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية، بعد تخطيه عقبة دريمز الغاني في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0.

في الوقت ذاته حسم فريق نهضة بركان صعوده إلى فاينال الكونفدرالية، على حساب اتحاد العاصمة الجزائري بعد أزمة الناديين واعتبار الأخير منسحبًا.