معمر أمريكي يحقق رقم قياسي مرة أخرى بقفزة من على ارتفاع 3 كلم

في موسوعة جينيس للأرقام القياسية

استطاع معمر أمريكي يبلغ من العمر 106 عام، تحقيق رقم قياسي والدخول للمرة الثانية في موسوعة جينيس بقفزة من الطائرة على ارتفاع نحو 3 كلم عن سطح الأرض وفقًا لنيويورك بوست الأمريكية.

وحقق ألفريد آل بلاشكيه من تكساس الرقم للمرة الأولى في 2020 عندما كان عمره 103 عام، لكن بعد عامين، انتزعت منه اللقب المعمرة السويدية لينيا إينغيجارد لارسون التي دخلت غينيس بقفزة مشابهة، عن عمر 103 أعوام.

واعتبر ألفريد أن التقدّم في السن ليس عائقاً لتحقيق أي حلم، ودعا المتقدمين في السن إلى الثقة في أنفسهم، معتبراً "أن لدى الجميع قدرات أكثر ممّا يعتقدون، عليهم فقط اتخاذ القرار بالمحاولة".

ورأى الذي أتم قفزته بحضور أبنائه وأحفاده وحاكم ولاية تكساس غريغ آبوت، أنه إذا حاول أحدهم انتزاع اللقب منه مرة أخرى، فلن يتردد في المحاولة مجدداً للحفاظ على لقبه.

وكانت قفزة آلفريد بلاشكي الأولى في 2020، كتحية منه إلى حفيديه التوأم بمناسبة التخرّج بتفوّق من الكلية.

موسوعة جينيس للأرقام القياسية

موسوعة جينيس للأرقام القياسية هو كتاب مرجعي يصدر سنويًا، يحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة، وحقق الكتاب بنفسه رقماً قياسياً، حيث أنه يعتبر سلسلة الكتب الأكثر بيعاً على الإطلاق، تم إصدار أول نسخة من الموسوعة في 1955 بواسطة شركة جينيس، وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع التي يتم الرجوع إليها في معرفة الأرقام القياسية.

تُخزن فيها كل الأرقام القياسية أو العُليا في كل مجال مثلاً: أكبر وأسرع وأثقل وأثرى وتحتوي هذه الموسوعة على العديد من المعلومات، منها أثقل رجل من ناحية الوزن في العالم، وأضخم أسد هجين في العالم، وأقصر امرأة، وأضخم كلب في العالم، وأقوى رجل في العالم وأطول رجل في العالم وأصغر طفل وأكبر طفل.

وبدأت فكرة السّير "هيوغ" تتجسّد واقعًا عندما أوكِل "نوريس" و"روس ماكويرتر"، الذين كانا يديران وكالة لتقصّي الحقائق في لندن بإنجلترا، مهمّة جمع ما أصبح في ما بعد "كتاب غينيس للأرقام القياسيّة".

وصدرت النسخة الأولى منه في 27 أغسطس 1955، ليتصدّر لائحة الكتب الأكثر مبيعًا بحلول عيد الميلاد في العام نفسه.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت العلامة التجارية "غينيس للأرقام القياسيّة" أو Guinness World Records TM اسمًا مألوف ورائد عالميًا في مجال الأرقام القياسيّة العالميّة.