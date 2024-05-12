توسعة طوارئ الباطنة بقسم الإستقبال بمستشفيات جامعة بني سويف

أعلن الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعى وضع خطة لتوسعة استقبال الطوارئ وزيادة عدد اسرة الكشف نظرا لزيادة أعداد المرضي المترددين علي قسم الاستقبال والطوارئ وخاصة طوارئ الباطنة.

واضاف الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف و نقيب الأطباء لقسم الاستقبال والطوارئ بانه تمت مناقشة مهندسي الإدارة الهندسية وإعداد تصور ومقياسة تقديرية لهذه التوسعة حيث ان قسم الاستقبال والطوارئ يتردد عليه اكثر من الف مريض يوميا يتم الكشف عليهم وتشخيص الحالات وحجز بعض الحالات بالقسم الداخلي واجراء عمليات طوارئ لبعض الحالات الطارئة

وشدد علي سرعة اجراء التوسعة نظرا للزيادة المستمرة في قسم الاستقبال والطوارئ .

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