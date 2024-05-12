بشرى سارة لمرضى الإكتئاب.. ضفدع سام قد يصبح علاج

أوضحت نتائج دراسة حديثة نُشرت في مجلة "نيتشر"، أن ضفدع كولورادو السام يحمل الأمل لمرضى الاكتئاب، حيث أظهرت الخصائص المخدرة الموجودة فيه احتمالية قدرته على معالجة الحالات.

ويتميز هذا الضفدع، المعروف أيضًا باسم ضفدع صحراء سونوران، بقدرته على إفراز مركبات مخدرة عندما يشعر بالخوف، وهو ما دفع العلماء إلى استكشاف فوائدها في علاج حالات الاكتئاب.

وتوجهت الدراسة نحو فهم كيفية تأثير مركب الهلوسة الموجود في ضفدع كولورادو على الدماغ، وخاصة كيفية تفاعله مع هرمون السعادة المعروف باسم السيروتونين.

وألقى عالم الصيدلة دانييل واكر، من كلية الطب في إيكان بمدينة نيويورك وفريقه، نظرة أبعد على هذه المستقبلات، قبل اختباره على فئران ظهرت عليها علامات الاكتئاب.

وبعد تناول الفئران المركب، أمضت وقتا أطول مع أقرانها، مما يدل على انخفاض القلق والاكتئاب لديها.

وتفاءل الباحثون بإمكانية استخدام هذه النتائج في تطوير علاجات جديدة للبشر لاستهداف الاكتئاب.

ورغم طول الطريق إلى تحقيق هذا الهدف، إلا أنهم يعتقدون أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو فهم أفضل لآليات الاكتئاب وعلاجه.

بالرغم من ذلك، يجب إجراء المزيد من الدراسات لتحديد مدى تأثير هذا المركب على البشر بشكل دقيق، ومع اقتراب الموافقة على علاجات جديدة مشتقة من سم الضفدع، يبدو أن المجال يفتح أبوابًا جديدة للتطورات في عالم الصحة النفسية.

ما هو الإكتئاب

هو اضطراب نفسي شائع، وينطوي على تكدّر المزاج أو فقدان الاستمتاع أو الاهتمام بالأنشطة لفترات طويلة من الزمن.

ويختلف الاكتئاب عن التقلبات المزاجية المعتادة والانفعالات العابرة إزاء تحديات الحياة اليومية،ويمكن أن يؤثر على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات مع أفراد الأسرة والأصدقاء والمجتمع، ويمكن أن ينتج عن مشكلات في المدرسة وفي العمل.

وتشكل العلاجات النفسية العلاجات الأولى للاكتئاب، ويمكن جمعها مع الأدوية المضادة للاكتئاب في حالات الاكتئاب المعتدل والوخيم، ولا يلزم استعمال الأدوية المضادة للاكتئاب في حالات الاكتئاب الخفيف.

ويمكن للعلاجات النفسية أن تعلّم الشخص طرقاً جديدة للتفكير أو التأقلم أو التواصل مع الآخرين، وقد تشمل هذه العلاجات المعالجة بالمحادثة مع المتخصّصين والمعالجين غير المتخصّصين الخاضعين للإشراف. ويمكن إجراء المعالجة بالمحادثة بالحضور الشخصي أو عبر الإنترنت، ويمكن الوصول إلى العلاجات النفسية عن طريق الكتيبات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بالمساعدة الذاتية